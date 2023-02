Podijeli :

Sam Altman je zvijezda startup scene u Silicijskoj dolini, a njegov posljednji proizvod, ChatGPT, digao je prašinu u industriji umjetne inteligencije.

Sam Altman je izvršni direktor tvrtke OpenAI, koju je osnovao u suradnji s Elonom Muskom. Prije toga bio je predsjednik startupa Y-Combinator.

Business Insider donosi priču kako je Altman krenuo u poduzetničke vode i postao čelnik jedne od najpopularnijih kompanija u industriji.

Ovaj 37-godišnjak odrastao je u gradu St. Louisu u saveznoj državi Missouri. Već kao osmogodišnjak je naučio programirati i sam rastaviti računalo Macintosh.

“Nije baš bilo zabavno odrastati kao gay osoba u toj američkoj regiji”, rekao je Altman za New Yorker. “Otkriće online chatova promijenilo mi je život. Kada imate 11 ili 12 godina, čuvanje tajni vas uništava.”

Altman je javno priznao da je gay kada je kršćanska skupina blokirala skup u školi na kojem se trebalo raspravljati o seksualnosti.

“Ono što je Sam napravio promijenilo je čitavu školu,” izjavila je školska psihologinja Madelyn Gray za New Yorker. “Kao da je netko otvorio vrata gomili djece i pustio ih da budu dio svijeta.”

Altman je dvije godine studirao računarstvo na prestižnom sveučilištu Stanford, a onda je s dvojicom prijatelja odustao od fakulteta kako bi zajedno radili na mobilnoj aplikaciji Loopt koja je dijelila lokaciju korisnika s prijateljima.

Aplikacija Loopt bila je dio prve skupine osam kompanija u Y Combinatoru. Svaki startup dobio je 6.000 dolara po osnivaču, a Loopt je bio u istoj skupini kao i popularni Reddit.

Loopt je s vremenom dosegao procjenjenu vrijednost od 175 milijuna dolara, no nije izazvao dovoljno interesa pa su ga osnivači 2012. aplikaciju prodali za 43 milijuna dolara.

Nakon Loopta Altman je osnovao fond poduzetničkog kapitala Hydrazine Capital i prikupio 21 milijun dolara. Tri četvrtine tog novca Altman je uložio u kompanije u Y Combinatoru.

Želi investirati u kaotične kompanije

“Želite investirati u kaotične, pomalo propale kompanije. Greške se mogu ispraviti, a zbog njih će kompanija biti mnogo jeftinija.”

Kada je imao 31. godinu 2014., osnivač Y Combinatora Paul Graham odabrao ga je za svog nasljednika na poziciji čelnika startupa.

Nakon što je preuzeo poziciju, želio je u programe uključiti više startupa koji se bave inženjerstvom i znanošću. Odabrao je startupe koji se bave fizijom i fuzijom jer je želio i sam osnovati kompaniju za nuklearnu energiju. U obje kompanije uložio je vlastiti novac, a sjedio je i u njihovim odborima.

Osnivačima startupa Shypmate Altman je rekao da se priprema za “preživljavanje” i upozorio ih na ili “smrtonosni sintetički virus,” umjetnu inteligenciju koja napada ljude ili nuklearni rat.

“Pokušavam o tome ne razmišljati previše,” rekao je Altman 2016. “Ali imam oružje, zlato, kalijev jodid, antibiotike, baterije, vodu, gas maske iz izraelske vojske, kao i veliko zemljište u Big Suru kamo mogu otići.”

Altmanova majka je dermatologinja, a za New Yorker je izjavila: “Sam mnogo toga drži u sebi. Nazvat će me i reći da ga boli glava, ali on je guglao simptome. Pomalo je i hipohondar zbog toga. Moram ga uvjeravati da nema meningitis ili limfom nego je samo pod stresom.”

2015. godine Altman je OpenAi osnovao zajedno s Elonom Muskom. Njihov cilj je bio da osiguraju da umjetna inteligencija ne izbriše čovječanstvo s lica zemlje.

“Razgovarali smo o tome što je najbolja stvar koju možemo učiniti da osiguramo dobru budućnost,” rekao je Elon Musk za New York Times 2015. “Mogli bismo sjediti sa strane i zagovarati regulatorni nadzor, ili možemo sudjelovati u priči zajedno s pravim ljudima kojima je zaista stalo do razvoja umjetne inteligencije koja je sigurna i korisna za čovječanstvo.”

Neka od najpoznatijih imena obećala su uložiti milijardu dolara u OpenAI, uključujući Reida Hoffmana, osnivača LinkedIna, i Petera Thiela.

Nakon američkih predsjedničkih izbora 2016., Altman, koji je na Twitteru izjavio da je glasao protiv Donalda Trumpa, kaže da je odlučio razgovarati sa stotinu Trumpovih glasača diljem zemlje kako bi shvatio što im se sviđa, ili ne sviđa, kod tada novoizabranog predsjednika. Također je želio znati “što bi ih uvjerilo da ne glasaju za njega u budućnosti.”

Na Twitteru je napisao da je “glasao protiv Trumpa jer vjerujem da principi koje zagovara predstavljaju neprihvatljivu prijetnju Americi.”

Altman je u kasnijim intervjuima rekao: “Nisam očekivao da ću u sklopu ovog projekta razgovarati s toliko muslimana, crnaca i žena.”

Rekao je da su gotovo svi kojima je prišao bili spremni razgovarati s njim, no da isto tako nisu željeli odati vlastita imena iz straha od maltretiranja. Altman je rekao da ga je jedna žena natjerala da potpiše ugovor o povjerljivosti prije razgovora jer se bojala da će izgubiti posao jer je glasala za Trumpa.

Kada je 2019. upitan kako će OpenAI postati profitabilan, rekao je: “Iskreno, nemam pojma.”

Dodao je da OpenAI nikada nije donio nikakvu zaradu i da za to nema trenutnih planova.

Izvršni direktor kompanije postao je u svibnju te godine kada je OpenAI pretvorio iz neprofitne u korporaciju s ograničenom dobiti.

“Želimo povećati izglede za skupljanje sredstava, ali istovremeno još uvijek ostati vjerni svojoj misiji. Nijedna struktura za koju znamo nam ne odgovara,” napisali su tada iz kompanije. “Naše rješenje je da stvorimo kompaniju koja je kombinacija profitne i neprofitne – zovemo ju korporacija s ograničenom dobiti.”

Microsoft u njega uložio milijardu dolara

Iste godine Microsoft je u OpenAI uložio milijardu dolara.

Bivši i trenutni zaposlenici za Fortune su rekli da je nakon toga kompanija prebacila fokus na obradu jezika. Altman i glavni znanstvenik kompanije Ilja Sutskever, izjavili su da je to najbolji način da tvrtka postigne generalnu umjetnu inteligenciju (AGI), sustav koji ima kognitivne sposobnosti slične ljudskim razinama.

OpenAI je razvio popularne AI alate kao što su DALL-E i ChatGPT.

Oba programa funkcioniraju kao “generativni” AI, što znači da alati kreiraju vlastite tekstove ili umjetnička djela temeljem informacija koje su dobili.

Nakon što je ChatGPT pušten u javnost 30. studenog prošle godina, Altman je tweetao da je alat dobio više od milijun korisnika u pet dana.

ChatGPT je pušten u javnost kako bi OpenAI mogao povratne informacije korisnika koristiti za poboljšanje alata. Nekoliko dana nakon što je alat pušten u javnost, Altman je izjavio da je “nevjerojatno ograničen, ali dovoljno dobar u nekim stvarima da bi stvorio pogrešan dojam izvrsnosti.”

ChatGPT je odličan za “zabavu i kreativnu inspiraciju”, tweetao je Altman u prosincu, ali “ne baš dobra ideja za traženje podataka.”

Nedavno su počeli testirati i verziju alata koja bi se plaćala, “ChatGPT Professional”, koja bi trebala nuditi bolji pristup. U prosincu je Altman tweetao da će OpenAI “morati nekako monetizirati alat; troškovi izazivaju plač.”

Altman je još uvijek zainteresiran za nuklearnu fuziju, a Helion Energyju je prošle godine dao 375 milijuna dolara.

“Helion je za mene više od ulaganja,” rekao je Altman za TechCrunch. “To je nešto u što ulažem mnogo vremena. Jako sam uzbuđen oko stvari koje će se na tom polju događati.”

Dodao je da je “sretan što se događa utrka za postizanje fuzije”, kako bi se izgradio jeftini energetski sustav temeljen na fuziji koji će s vremenom opskrbljivati energijom čitav planet.

OpenAI je upravo lansirao svoj prvi plan za pretplatu za ChatGPT Plus, koji stoji 20 dolara mjesečno.

Pretplatnici će moći koristiti stranicu čak i za vrijeme visokog prometa, dobivat će brže odgovore, a i prvi će dobiti pristup novim značajkama i poboljšanjima.

Pretplata je za sada dostupna samo u SAD-u, a OpenAI će prijavljene na listi čekanja početi pozivati u sljedećih nekoliko tjedana.

