Podijeli :

Izvor: N1

Gošća N1 Studija uživo bilo je saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) koja je komentirala aferu SMS i poteze premijera Andreja Plenkovića.

“Nevjerojatno je da premijer Andrej Plenković izjavi medijima, nakon što je dokazano da je osobno bio konzultiran oko najvećih korupcijskih afera i zapošljavanja pripravnika za lovstvo u Hrvatskim šumama, da to nije tema. Ta afera dokazuje da se nepotistički upravlja cijelim sustavom i da trgovina utjecajem ide od glave, od premijera. On ne može reći novinarima da to nije tema i da onda određeni mediji to uzmu za ozbiljno i smatraju to ne temom”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Isto tako, Sandra Benčić kaže: “Zamislite neku europsku zemlju u kojoj se premijer konzultira oko svakog zaposlenja. On je imao vremena za sve u ovoj zemlji, a nema vremena baviti se obnovom. Ne može biti da u demokratskoj zemlji to nije prva tema centralnih vijest. Mislim da se 90 posto naših građana pomirilio s time da živimo u takvoj zemlji. I ja sam bila u poziciji da su me ljudi tražili posao, to su ljudi koji se bore protiv takvog sustava, ali bi htjeli da se zaposli netko njihov” kazala je pa je dodala: “Kad je 30 godine vladavine HDZ-a učinilo to da se bez njihove iskaznice ne može ništa, ljudi već po defaultu zovu. HDZ hrvatsku doživljava kao feude, dodjeljujući ih svojim stranačkim članovima i simpatizirerima jer time održavaju mrežu glasača koju imaju jer ih čine ekonomski ovisnima o sebi”.

“Capo di tutti capi”

Navodi kako upravo njihovi glasači znaju da ako se ikada promijeni vlast, da oni možda više neće imati posao u nekoj javnoj službi.

“Svi oni koji su direktno ovisni o HDZ-u održavaju ih na vlasti. Dok god je takav sustav što drugo nego očekivati da će mladi odlaziti iz Hrvatske. Ne možete postati ni pripravnik Hrvatskih šuma da se ne pozove capo di tutti capi ili Kum. Što se tiče ministra Branka Bačića, on je priznao da nemamo državu i sustav. Institucije ne rade što bi trebale i onda ljudi moraju moliti za pomoć. Kad glasnogovornik Vlade napiše neko ime, znamo što to znači. Glasnogovornik tu nije bitan, on je trbuhozborac Andreja Plenkovića. Namjerno su napravili sustav u kojem insitucije ne funkcioniraju i gdje ne postoje natječaji kako bi mogli arbitratnim odlukama odlučivati tko će što dobiti jer je to njihova poluga za ucjenu oko vlasti”, rekla je.

Psihijatar o nasilju: Postoje alarmantni znaci da nešto značajno treba napraviti Policija o divljačkom napadu: Prijavljeno pet osoba, među njima i HGSS-ovac

Isto tako, Benčić smatra da je nekom voda došla do grla i sad cure informacije.

“Informacije se namjerno puštaju u javnost kako bi se pokazalo da su i Josipa Rimac i Gabrijela Žalac bile samo kotačiči u dobro podmazanom sustavu Andreja Plenkovića. Kako je moguće da glavna državna odvjetnica i DORH nisu ocijenili tu vrstu prepiske na način da je to releventan dokaz, zato jer je postavljena od istog tog kojeg bi sad trebalo saslušati. DORH sad prvi put ima konkurenciju i sad prvi put vidimo razliku. DORH nije našao ništa za postupak, a ured europskog tužitelja jest. DORH-u nedostaje hrabrosti, sami su se sveli na podružnicu”, rekla je i navela kako se treba srušitit ta cijela hobotnica jer u suprtonom nijedna vlada neće imati poluge za upravljanje sustavom.

“Trebalo je vremena da ovo postane afera, evidentno je da premijer ima utjecaja na to koga zapošljava. Ovdje se spominju i vrlo lukreativni ugovori za pojedine kompanije o kojima se obavještavao ured premijera. To se sad sve razotkrilo, međutim, to se pokušavalo zataškati. Najviše me brine što premijer ima moć što neke teme može držati ispod radara da se ne objave. Evidentno je da neki mediji jesu dio priče koja održava ovaj sustav. Ovakva ista situacija u Njemačkoj, Francuskoj ili Sloveniji ne bi bila moguća jer bi vrištale sve naslovnice”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Na koga ste tako pametni? Otkriveno što nasljeđujemo od očeva, a što od majki Lidl uvodi velike promjene, evo što kupci mogu očekivati Nobilo o aferi: Mjere su pukle kad su ljudi iz kabineta Plenkovića upali u njih