Sezona u problemima? Hrvatski turizam u srpnju se suočio s poteškoćama

Predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba u Novom danu je analizirao dosadašnje rezultate turističke sezone.

“Turističke agencije dijele ono što je i hrvatski turizam. Ušli smo u sjedmi mjesec s određenim poteškoćama. Cijeli sedmi mjesec, kad bi uspoređivali s 2019., pokušavamo dostići 2019., i sedmi mjesec će pokazati manje rezultate nego 2019. godine”, kazao je Žgomba.

“Rupe postoje, ali to je i dobra stvar jer je to obilježje svih normalnih turističkih godina koje smo imali prije korone. Turistička godina ide prema ono što smo najavljivali – bit će dobra”, dodao je.

Ostvarila se upozorenja: Dio vlasnika apartmana sada spušta cijene i do 50 posto

Osvrnuo se i na otkazivanja dolazaka, navodeći da se taj trend prakticirao i tijekom korone zbog neizvjesne situacije.

“To se danas pokazuje kao otežavajuća okolnost jer gost, kada rezervira smještaj s pravom otkazivanja bez štetnih posljedica, on rezervira 8-10 destinacija. On svih 8-10 ne može koristiti i otkaže već i dio njih ili sve. Drugi element je vrijeme. Svatko tko dolazi iz Austrije ili Njemačke zna bolje nego mi kakvo je vrijeme kod nas i ako se očekuje kiša na Jadranu, za vjerovati je da će ljudi odgoditi ili otkazati putovanje”, objasnio je Žgomba.

Privatni smještaj je u porastu. Treba li se i to regulirati? “Do jučer, privatni smještaj čini polovinu svih noćenja u RH, to nije malo. Imamo situaciju koju smo sami dozvolili. Rentijerstvo je postalo biznis, ali moramo odvojiti dvije stavri. Imate one koji se time bave kao dodatnom djelatnosti, kao dodatni izvor zarade, a drugo je čisti biznis nekretninski, gdje je 20-30 apartmana a koji imaju uvjete daleko od onih u hotelu. Moramo izjednačiti pravile u tom drugom dijelu.”

