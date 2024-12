Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

S prvim danom nove godine dolaze i nova porezna pravila. Među brojnim promjenama najviše se raspravljalo o porezu na nekretnine, a izmjene nas očekuju i u poreznim olakšicama, te u oporezivanju plaća. Evo što sve donose porezne izmjene u 2025. godini.

Najava uvođenja poreza na nekretnine odjeknula je najsnažnije. Resorni ministar je u prosincu ponovio:

!Kad uvedemo taj grozan porez na nekretnine koji je desetljećima izazivao interes javnosti, da oni koji žive u nekretnini neće trpjeti dodatni porezni teret. Pa i oni koji imaju nekretninu u dugoročnom najmu također neće trpjeti nikakav porezni teret”, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Sav novac bit će prihod lokalne samouprave. Morat će ga uvesti svi gradovi i općine, i to u rasponu od 60 centi do 8 eura po četvornome metru.

“To će naravno nešto poboljšati proračun lokalnih jedinica samouprave ali ideja da se taj porez uvede kako bi se rasteretio rad to ne funkcionira. Dakle mi uvedemo neki porez a ne vidimo uopće kako će se to odraziti kapitalno u cijelom društvu ja sam protiv toga”, pojasnio je za HRT porezni stručnjak Hrvoje Zgombić.

Stručnjakinju Đurđicu Mostarčić zabrinjava to što će se prema novim izmjenama zakona jedna nekretnina moći više puta oporezovati.

“Do sada ste možda imali porez na paušalno oporezivanje po krevetu i niste morali plaćati i porez na kuću za odmor. Sad ove izmjene zakona kažu da možete plaćati i jedno i drugo i to će stvoriti jedan dodatni pritisak u vidu poreza na sve obveznike koji su u toj situaciji”, rekla je predsjednica sekcije računovođa pri HOK-u Đurđica Mostarčić.

Oporezivanje imovine i na terenu je izazvalo pomutnju.

“Govorimo o imovini, najveći problem je nesređenost stanja. Ulazimo u nešto ako je na državnoj razini što je na primjer u Lepoglavi, ne znamo što je imovina i u kojoj je funkciji, onda na državnoj razini će biti još veći problem”, naveo je gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić.

Dobra vijest za poduzetnike je da se povećava prag za ulazak u sustav PDV-a, s 40.000 na 60.000 eura.

Stanovnici gradova s visokim poreznim stopama mogu računati na rasterećenje plaća.

One niže od 5000 eura općine bi trebale oporezivati stopom od najviše 20%, a u Zagrebu 23%. One koji zarađuju više od 5000 eura, općine će moći oporezivati stopom do 30%. Opet će najviše izdvajati oni koji stanuju u Zagrebu – do 33% bruto plaće.

“Zakonski maksimum se spušta (s 23,6 na 23%, op.a.) i to znači da će Grad Zagreb imati 135 milijuna eura manje prihoda poreznih nego što bi imao da nema ove porezne reforme”, istaknuo je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Za sve građane, u najavi je i rasterećenje plaća. Osobni odbitak povećat će se s 560 na 600 eura čime će prosječna hrvatska plaća porasti za 8 eura.

“Vidite da je to minimalno i ovaj osobni odbitak će imati efekt samo par eura. Ne bi trebao biti kozmetičke prirode nego da stvarno nešto znači”, naglasio je porezni stručnjak Hrvoje Zgombić.

Još jedna izmjena je podizanje praga za oporezivanje po višoj stopi poreza na dohodak. Sada se po višoj stopi od 25 do 35 posto oporezuju dohodci iznad 4200 eura mjesečno, a taj će se prag povećati na 5000.

Novost je i da će povratnici, koji su živjeli i radili u inozemstvu najmanje dvije godine, pet godina biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak ako se zaposle u Hrvatskoj.

