Primorac za N1: Ako postoji potreba da se dodatno oporezuju rentijeri, o tome ćemo dodatno razgovarati

Podijeli :

N1

Ministar financija Marko Primorac bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo.

Primorac, govoreći o paketu izmjena poreznih zakona koji je nedavno predstavio, kaže kako se sve izmjene zakona donose da bi se poboljšalo ekonomsko stanje i da je dobrodošao svaki konstruktivan prijedlog. “Prije nego što izađemo s paketom zakona svaki put imamo niz konzultacija s različitim dionicima, bilo iz političke arene ili poduzetnicima, predstavnicima u GSV-u. Dok se nešto pusti u javnost, to je već relativno izbrušeno i radi se o gotovim proizvodima. Ako smatramo da ima savjeta koji mogu poboljšati paket, rado takve savjete prihvaćemo”, kaže ministar.

Tko će sve plaćati porez na nekretnine? “Svi oni koji mijenjaju ključeve u Münchenu i Ljubljani, to će činiti i dalje”

On smatra da mediji uglavnom odražavaju ono što se događa u procesu javnog savjetovanja. “Ove izmjene su izazvale snažne rasprave, konačno se uvodi porez na nekretnine. To je bilo područje oko kojeg se najviše komentara događalo. Naravno, i oporezivanje turističkog paušala. To je značajna promjena koja ima za cilj utjecati na promjenu strukture hrvatskog gospodarstva. Dosad je oporezivanje nekretnina bilo vrlo blago. Porez na dohodak od imovine je također bio blag, posebno u segmentu kratkoročnog najma”, kaže ministar dodajući da je takva struktura poreznog sustava kreirala i motiv da se ulaže u nekretnine. “Naša ambicija i cilj su vrlo jasni: Želimo povećati pravednost poreznog sustava i prebaciti teret s oporezivanja rada na oporezivanje nekretenina. Smatramo da one koji žive od rada treba rasteretiti, a opteretiti one koji se bave rentanjem”, kaže.

Primorac spominje i stotine tisuća praznih stanova. Kaže kako, ako je netko izbjegavao iznajmljivati stan, sad će možda biti motiviran na to. “Ako se samo 10 posto vlasnika takvih stanova odluči na najam, dobit ćemo 60 tisuća stanova. Toliko država nije u stanju izgraditi u tako kratkom roku. Isto tako, ako bi se država odlučila na takvu operaciju, ona bi rezultirala značajnim rastom cijena jer je ponuda tvrtki i materijala za taj potez ograničena”, objašnjava ministar.

Boris Lalovac o porezu na nekretnine: Ministar je upao u zamku, to pada na Ustavnom sudu

Lokalna vlast uglavnom tvrdi da će sve ostaviti kako jest, odnosno oporezovati po najnižoj stopi. “Mi smo JLS (jedinicama lokalne samouprave, op.a.) dali novi alat koji im je dosad nedostajao. Nekretnine su najbolji izvor financiranja JLS-a. To ponavljam već dvije godine u javnom prostoru, a pisao sam i niz radova i knjiga. To je u toj kantici alata koje JLS-i imaju na raspolaganju nedostajalo. Odlučili smo povećati autonomiju JLS-a”, govori Primorac nabrajajući što je sve ostavljeno na odlučivanje JLS-ima. Kaže i kako se dogodilo baš suprotno od onog što se misli, preko 170 jedinica lokalne samouprave je povećalo porez na kuće za odmor. On misli da će koristiti i nove alate koje im Vlada daje. “Lokalni čelnici su najviše svjesni problema koji postoje i siguran sam da će ih pokušati na ovaj način rješavati”, kaže Primorac.

Sljedeće godine su i lokalni izbori .”Mislim da bi im to mogao biti motiv da povećaju porez na nekretnine, ali smanje porez na rad. Tu je i šira izborna baza, a mi smo im olakšali taj posao”, kaže Primorac. “Ono što je još važno, JLS-i nisu bili obvezni uvoditi porez na kuće za odmor. Te jedinice sada imaju minimalno 0,6 eura po kvadratu”, navodi minsitar. On smatra i da je JLS-ima bilo jednostavnije povećati porez na kuće za odmor. “Kada govorimo o porezu na dohodak, to je ipak domaće stanovništvo i nisu baš posezali rado za povećanjem poreznog opterećenja. Zato smo odlučili malo pomoći. Država treba pilotirati porezni sustav, da on ide u željenom smjeru, u skladu s politikom vlade”, govori.

“Naša ambicija je približiti se oporezivanju vrijednosti nekretnina. Sada smo JLS-ima omogućili da izdvoje kategorije po vrijednosti nekretnina tako da taj porez može biti i veći za, npr., luksuzne nekretnine. U smislu turističkog najma, ovo izjednačava dugoročni i kratkoročni najam”, kaže Primorac.

“Ako postoji potreba da se dodatno oporezuju rentijeri, kako to kaže Ministarstvo turizma, o tome ćemo dodatno razgovarati”, kaže. Dodaje i da je ovaj paket na snazi od 1. siječnja,

Što se tiče dodatnog oporezivanja rentijera, Primorac kaže kako je “malo prerano da razgovaramo o tome”. “Načelno sam razmijenio nekoliko riječi s ministrom Glavinom, ali to bi zahtijevalo izmjene zakona u resoru turizma. “To bi moglo stupiti na snagu od 1. siječnja 2026.”, kaže ministar financija.

Ministar turizma objasnio kako će se oporezivati mali iznajmljivači

Država će, navodi Primorac, po potrebi stvarati i dodatni okvir. “Kada se bude radila masovna procjena nekretnina, onda će tu doći do transformacije ovog sustava. Mi sad ne raspolažemo podacima o vrijednosti, a smatrali smo da bi odgađanje uvođenja ovog poreza dodatno produbilo te probleme. Smatrali smo da je ovo dobar iskorak i postupan prelazak prema vrijednosnom kriteriju”, kaže ministar.

Dodaje i da oni koji iznajmljuju, ako im je ovo previše, mogu početi voditi poslovne knjige, plaćati PDV i ponašati se kao pravi poduzetnici. “Ovo je još uvijek vrlo blagonaklon tretman ove djelatnosti”, kaže Primorac.

Na pitanje strahuje li od toga da će slomiti zube na ovom pitanju, kao i njegovi prethodnici, ministar kaže kako ne strahuje ni od čega te da je najveći pritisak bio od strane medija. “Nikakvih probnih balona nije bilo. Mi nemamo neki PR tim u Vladi s hrpom agencija pa da optuštamo neke balone i gledamo što će se dogoditi”, kaže Primorac dodajući da je svaki dan mogao ići u medije i demantirati neistinite tvrdnje, ali za to nije imao vremena. Razlika na inicijalni prijedlog su iznosi koji su sada od 0,6 do osam eura, a prvotno su predlagali da to bude od jednog do deset eura.

Primorac očekuje da će porez proći u Saboru. “Vjerujem da da, tu ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća”, kaže na pitanje ima li političku podršku premijera.

Bivši ministar financija Slavko Linić kaže kako je Primorčev prijedlog domišljat. “To je valjda dobro”, kaže Primorac dodajući da se pokušaj uvođenja poreza na nekretnine prije pretvarao u ideološko pitanje. “Nitko nije lud da bude za uvođenje novog poreza. Ako pojasnite ljudima… Prije smo omogućili porezno rasterećenje rada, omogućili smo porez na dohodak, plaću, a da povećaju porezno opterećenje nekretnina. Razmišljali smo o tome godinu i pol dana… Tako je veliki broj građana shvatio da nema neizvjesnosti i da je to u redu, a ovo je de facto porez koji se uvodi kao dodatan namet za one koji imaju nekretnine koje se ne koriste ili su u kratkoročnom najmu”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.