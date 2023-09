Stručnjak objasnio što su kriptosvinje: Teško je pomiriti dva svijeta koji ne znam koliko se dodiruju

Podijeli :

N1

Stručnjak za kriptovalute Vlaho Hrdalo bio je gost Newsnighta u kojem je objasnio što su to kriptosvinje

“Nisam dobro popratio projekt kriptosvinja, no to izgoleda kao svinjske obveznice s rokom dospijeća do dvije godine. Tu se radi o NFT-jima, a ako jedan NFT predstavlja jednu svinju, onda niste u nekom svinjogojskom bazenu nego imate jednu konkretnu svinju”, rekao je stručnjak kriptovalute Vlaho Hrdalo.

“Prva asocijacija mi je bio Kolo sreće s Eddyjem Murphyjem gdje su trgovali sa svinjskim polovicama, napravili smo puni krug. Sami NFT-ji će imati vrijednost koje će zamijeniti za svinju. Rizik u ovm poslu je to što morate znati nešto o svinjogojstvu. Tad ulazite u neki svijet koji nosi svoje rizike. Vrlo je teško pomiriti dva svijeta koji ne znam koliko se dodiruju. Ali rizik ulaganja je kao i u svaki drugi biznis”, kazao je.

Takkođer je dodao: “Mislim da na svakom tržištu ima ljudi kojih se treba paziti. Nezgodna su tržišta koja omogućavaju izravan i jednostavan ulaz. Ne treba vam ni broker ni posrednik nego osnovno tehničko znanje”.

