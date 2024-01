Tko ove godine može očekivati najveći povrat poreza i kad sjeda novac

Podijeli :

Isplate povrata poreza kreću u svibnju, a najveći povrat i ove godine smiješi se mlađima od 30 godina. Neki od njih imaju pravo na povrat cjelokupnog, a neki polovice uplaćenog poreza u 2023. godini.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak lani je proveden za gotovo 750.000 poreznih obveznika. U više od 90 posto obrađenih prijava utvrđena je razlika za povrat poreza te je građanima do kraja svibnja isplaćeno 250,4 milijuna eura.

Gotovo polovicu isplaćenih sredstava dobili su zaposlenici mlađi od 30 godina, oni koji su djelomično ili potpuno oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

Navedena olakšica vrijedi i za porez naplaćen u prošloj godini te će mladi do 25 godina ove godine imati pravo na povrat poreza u cijelosti, a oni do 26 do 30 godina na povrat 50 posto plaćenog poreza na dohodak.

Prema pojašnjenju Porezne uprave, pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1993. do 1997. godine, i to za 50 posto, dok fizičke osobe rođene 1998. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto.

Za sve fizičke osobe koje su u protekloj godini ostvarile dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak primjenjivat će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. To znači da većina zaposlenih u privatnom i državnom sektoru ne treba podnositi poreznu prijavu.

Do kraja veljače poreznu prijavu dužni su popuniti i predati porezni obveznici koji su u 2023. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i ostalih djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

Prijavu su dužni podnijeti i pomorci u međunarodnoj plovidbi te porezni obveznici koji su dobili nalog Porezne uprave da naknadno plate porez na dohodak.

Građani koji žele iskoristiti neku poreznu olakšicu na koju imaju pravo, a nije prijavljena Poreznoj upravi (npr. pravo na uvećani osobni odbitak za uzdržavane članove, pravo na uvećani osobni odbitak po osnovi danih darovanja, pravo na olakšicu po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području i dr.), do kraja veljače mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (obrazac ZPP-DOH).

