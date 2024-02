“Toliko cijene idu gore, da mi nismo više sigurni je li zamrznuta ili nije”

Podijeli :

Andrej Plenković hvali se da je Hrvatska najbolja po gospodarskom rastu u Europskoj uniji, ali istovremeno najavljuje nastavak antikriznih mjera. Subvencije za cijenu plina i struje istječu 1. travnja i izgledno je da će ih Vlada produžiti, a po svemu sudeći neće ukinuti niti mjeru zamrzavanja cijena 30 namirnica.

U obiteljskom dućanu Siniša ima puno frižidera, velikih potrošača struje. Subvencija cijene energije zato mu puno znači.

Što kad vladine mjere jednom budu ukinute? “Stvorila se velika ovisnost…”

“Imamo rashladnu vitrinu za mlijeku za salame, za sladolede, za pića. U 7. mjesecu kad je potrošnja velika, kad sve klime rade – imali smo račun 1500 eura, i subvenciju Vlade 650 eura. To je puno, to je velika stvar za nas male trgovce”, rekao je Siniša Dobraš iz Ceha trgovine HOK-a.

I prodavači, a i kupci, rado bi da Vlada produlji antikrizne mjere. Mnogima se u košari nađe 30 namirnica kojima je Vlada smrznula cijene.

“Znam da je to ulje, šećer, mljeveno meso… Normalno da kupujem ulje i šećer, mlijeko kupujem dosta, ne znam je li ono zamrznuto. Bilo bi OK da se mjere produže jer ovo je strašno. Kriza nam traje, idemo na gimnastiku da zaboravimo.”

“Toliko cijene idu gore da mi nismo više sigurni jel’ to neka zamrznuta cijena ili neka nova cijena. Uglavnom, mi primjećujemo da sve ide gore.”

U izbornoj godini Vlada itekako ima uši otvorene za zahtjeve građana. Subvencije za cijenu struje i plina za kućanstva ostaju.

Ljubo Jurčić: Ako Vlada ukine subvencije 1. travnja, stižu nove cijene energenata

“Činjenica je da se cijena od 59 eura za megavat sat nije mijenjala sada možda i deset godina, i apsolutno je ispod tržišne cijene. Ali evo, pogledat ćemo, vidjet ćemo. Kao što je predsjednik Vlade obećao građanima, ostat će ista cijena plina. Jasno da ovaj dio koji Ministarstvo financija odrađuje oko nižeg poreza na plin, drvo, pelete – da to ide dalje. Smatramo da je to dobra zaokružena mjera za očuvanje standarda i smanjenje inflacije”, kaže Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Upravo suprotno, tvrdi ekonomski analitičar Damir Novotny. Vlada, smatra, potiče štetne navike potrošača.

“Ovdje govorimo o razbacivanju energije, zgrade se griju, prozori su otvoreni. Vozimo se kao da smo u Kataru, da je gorivo jeftino, a nije. Potičući takav način ponašanja potrošača zapravo ih odvodimo od tržišnog načina funkcioniranja i time zapravo zaustavljamo ekonomski razvoj”, govori Novotny.

Ekonomskih razloga za produljenje mjera, tvrdi, nema.

“Makroekonomski podaci pokazuju da Hrvatska nije u krizi, upravo usprotno, ostvaruje se rast BDP-a među najvišima u eurozoni. Razloga za državnu intervenciju iz ekonomskog pogleda nema, to može biti samo politički pogled da se kaže “Ajmo sad nešto raditi da dobijemo glasove.” To je politička stvar.”

“Subvencira se struja i umirovljeniku kojem to stvarno treba, ali i Grliću-Radmanu koji zametne dva milijuna eura”

Državni tajnik Milatić tvrdi kako stvar nije u politici i najavljuje da će osim u cijenu struje i plina, Vlada dalje intervenirati i u cijenu goriva te da će smrznute cijene namirnica dočekati ljeto.

“To traje, to traje… Ne do iza izbora, to će trajati i dalje, nema konkretnog razloga da se to ukida jer se to nije pokazalo krivo nego dobro.”

U izborno vrijeme ekonomska politika postaje u velikoj mjeri politička ekonomija. Poželjni ciljevi poput produktivnosti, dugoročnog razvoja, tržišnih sloboda padaju u drugi plan pred logikom biračke kutije.

