Ljubo Jurčić: Ako Vlada ukine subvencije 1. travnja, stižu nove cijene energenata

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana u kojem je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao kretanje inflacije u Hrvatskoj, ali i gospodarsko stanje u Europspkoj Uniji i svijetu te kako će se to odraziti na naše gospodarstvo.

“To je bilo očekivano kretanje inflacije. I prije ljeta smo spominjali da će inflacija bez obzira što Vlada radila će rasti do kraja kolovoza, a nakon toga će stagnirati. A kako novih uzroka inflacije nije bilo, ekonomija se vrti, uzroci inflacije su u jednom trenutku ušli u gospodarski sustav. Ovisno o strukturi tog sustava, negdje je inflacija brže rasla, negdje se duže zadržala. Inflacija je simptom neke greške ili manjkavosti i bolesti u gospodarstvu. Mi imamo malu efikasnost i lošu strukturu, zato se kod nas inflacija duže zadržala i bila je veća“, rekao je ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.

Kad gledamo politički, kako kaže, naša je Vlada dala velike subvencije građanima i sad kad u EU-u inflacija pada i kod nas bi trebala padati.

“Sad bi mi 1.4. na preporuku EU-a morali ukinuti subvencije. Ako Vlada ukine te subvencije, onda će zbog toga doći nove cijene energenata koje će biti više nego što su sada. Hrana je svugdje visoko pozicionirana. Svi ti veliki distribucijski lanci ne prebacuju subvenciju te države na potrošače u drugoj zemlji. Ako jedna Austrija i Njemačka daje subvcencije na mlijeko i izvoze ga u Hrvatsku, zašto bi oni to prenijeli. Naša struktura je takva da se ne možemo zaštititi od većih uvoznih cijena, a veće uvozne cijene ne možemo kompenzirati s našim većim izvoznim cijenanama i ne možemo povećati plaće našim radnicima”, kazao je.

Jurčić kaže da Vlada toliko ne poznaje psihologiju ponašanja hrvatskih radnika.

“Ja sam više za Zakon o radu nego kolektivno pregovaranje, to bi trebalo raditi na početku mandata i to čvrstog mandata, a oni to rade na kraju. Sad kad se mijenjanju koeficijenti, svi su u niskom startu dočekali izmjenu… Politički nije dobro da se u to ušlo pred izbore, ali to je njihova kriva procjena. Rastu plaće, rastu cijene proizvoda, raste inflacija, ali stvar je u tome da plaće rastu malo brže nego cijene pa realni dohodak ostaje sačuvan. No, to je pitanje razumijevanja ekonomije”, rekao je stručnjak.

