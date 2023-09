“Subvencira se struja i umirovljeniku kojem to stvarno treba, ali i Grliću-Radmanu koji zametne dva milijuna eura”

Podijeli :

Saborska zastupnica iz kluba Možemo, Ivana Kekin, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala političke aktualnosti.

Jedan od fokusa oporbe na početku jesenskog zasjedanja je ministar Grlić-Radman zbog propusta u imovinskoj kartici. Naime, nije prijavio iznos dividende koju dobiva iz godine u godinu zbog udjela u tvrtki Agroproteinka. Riječ je o 2,11 milijuna eura. U njegovu korist ide to što je prenio upravljačka prava na odvjetnički ured čim je preuzeo ministarsku poziciju.

Treba li ministar Grlić Radman dati ostavku?

Kekin smatra kako ovo nije izoliran slučaj: “On svakako ne može biti jedini fokus jer je konkurencija dosta velika. Trenutno mu u najmanju ruku konkuriraju još dvojica: ministar Banožić i ministar Filipović”, kaže.

Afera ‘plin za cent’ još uvijek nema epilog, podsjeća Kekin. Paralelno se pokušavalo komunicirati da u nedostatku političke odgovornosti za aferu nema izravno velike štete za građane…

“Tvrditi da nema velike štete za građane samo svjedoči tome da Plenković i HDZ-ovci dijele građane na dvije grupe: njih i sve ostale. Grlić-Radman sigurno neće osjetiti štetu koja se napravila aferom plin za cent, ali oni građani koji nemaju dva milijuna eura koje zaborave sa strane, sasvim sigurno hoće”, ističe.

U žestokom smo zagrijavanju za predizborno vrijeme. Vlada je povukla neke poteze koji će sigurno biti nešto što će naglašeno komunicirati u pokušaju dobivanja mandata, u prvom redu su energetska stabilnost, mjere i sniženja cijena proizvoda.

Upitana je li moglo bolje, Kekin odgovara: “Važno je raspakirati to što premijer servira na svojim dugim pressicama. Mi imamo jednu od najvećih inflacijskih stopa u Europi koju premijer ne uspijeva obuzdati. To ne uspijeva jer u osam godina, koliko je premijer, nije proveo niti jednu strukturnu reformu, ali je istodobno oslabio i uništio niz institucija koje bi trebale imati važnu ulogu u ovakvim kriznim vremenima.”

Smatra da se institucije slabe s namjerom: “Slabljenje institucija slabi demokraciju, a jača autokraciju. Može se jasno vidjeti ako pogledate u posljednjih osam godina, da je to jedna strategija u kojoj je on vrlo konzistentan”, tvrdi.

“Što se tiče mjera koje su uveli, to radi svaka pristojna država u vremenu inflacije. To zaista nije nešto čime bi se premijer trebao hvaliti kao osobnim uspjehom – to je njegova glavna odgovornost. Ono što je problem je, da upravo zato što nismo proveli reforme i nemamo jake institucije, ne možemo ni ciljati te mjere. Mi onda subvencioniramo struju i umirovljeniku kojem to stvarno treba, ali i Grliću-Radmanu koji zametne dva milijuna eura”, dodala je.

Kekin naziva mjere socijalnim flasterima i ističe da je u redu da svaka pristojna država u krizi pomaže onima koji ju ne mogu izdržati, ali kao glavni problem navodi to što mjere nisu ciljane i što služe da prikriju nesposobnost Vlade da obuzda inflaciju.

