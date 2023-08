Traje revolt zbog neradnih nedjelja: “Ako ne mogu platiti radnika, neću raditi”

Podijeli :

Država tvrdi da želi zaštiti radnike u trgovini. Ali ne potpuno jer propisala im je 16 radnih nedjelja godišnje.

Mnogi sindikalisti zabrinuti hoće li preraspodjelom radnog vremena radnici svejedno stradati, a mali trgovci tvrde da je zakon omogućio velikima da ih uguše. U priču se upliće i sve više gradova i općina koje proglašavaju sajamske dane i prokose državi.

Mala, tijesna trsatska trgovina. Ove nedjelje radi. Spas u zadnji čas za susjede – zaboravne, starije i nemoćne.

Sociologinja o zabrani rada nedjeljom: “Ovo je zasigurno ustupak crkvi”

“Mi smo ovdje u blizini, ja sam invalid s ovim kolicima i to mi je najbliži dućan od kuće, i ako mi se on zatvori ja si nemam gdje kupiti nešto”, kaže kupac Ivica Duiz, a potvrdili su to i drugi jer uvijek se nešto zaboravili ili potroši.

“Neka im se plati pa tko hoće, neka radi”, govore.

Koliko zakonski platiti radnicima za tu nedjelju, pita se i sam vlasnik dućana. Osjeća se zbunjeno.

“Mislim da bi to bilo jedino ispravno, da se odredi koji bi to iznos bio kojim bi ljudi bili zadovoljeni da rade nedjeljom. Dakle, sve bi bilo puno jasnije i transparentnije da se odredi određeni iznos, da li je to 100, 200 ili milijardu posto. Sve bi to bilo, po meni, puno logičnije nego zabrana. Dakle, ako ja ne bi mogao platiti ljude, ne bih radio, ali to bi bio moj odabir”, smatra vlasnik male trgovine Darko Sertić.

Ali Vlada ponovno odgovara da nikome ništa nije zabranila. Dapače, tvrdi da je prepustila sve vlastitom odabiru trgovaca. No, u okviru dopuštenih 16 nedjelja.

Populizam, kaže Darko Sertić. Niz godina bio je predsjednik riječkog Udruženja obrtnika. Načitao se tih naših zakona. Po novom, ponovimo, 65 je neradnih dana u godini, osim tih već notornih 16.

Znači da trgovci ostaju bez otprilike 49 radnih dana na nivou godine, odnosno, više od mjesec i pol dana potencijalnog prometa.

“To se ne može nadoknaditi”, govori Sertić.

Kakva tupava birokracija i tupava politika, dočekao je predsjednik Zoran Milanović.

Ministarstvo odgovorilo gradovima koji se pobunili zbog neradnih nedjelja

“Ključni problem je platiti onima koji rade. To su uglavnom žene koje rade nedjeljama, blagdanima… To treba kontrolirati i svaku devijaciju i kršenje strogo kažnjavati. Zabrana rada… Evo, rade pumpe, jel’ to pošteno?! Sa stanovišta nekog pekara i malog trgovca, to je prevara. Zdrav razum u pravilu pobijedi, al’ uz velike gubitke”, kazao je predsjednik.

Utjeha dolazi već u utorak. Velika Gospa. U svetište na Trsatu slit će se tisuće hodočasnika. Dobro bi im došao dućančić s hranom i pićem, nemaju svi za restorane i kafiće. Srećom, i ovdje je proglašen sajamski dan. Iako, dobit će oni i drugu okrijepu…

