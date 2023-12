Macan o nadolazećim izborima: Presudit će dodatak umirovljenicima

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan, koji je svojedobno bio i posebni savjetnik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za strateško komuniciranje, gostovao je u N1 Novom danu s Mašenkom Vukadinović i osvrnuo se na najnoviji Crobarometar i kako na birače djeluju afere.

Čini se da na HDZ one ne djeluju.

“Ima blagi pad, ali unutar greške, isto kao kod Mosta i kod rasta Domovinskog pokreta. Činjenica jest da je HDZ stabilan. Zašto? Jer on uvijek priča svojim biračima. Kad kaže svojim biračima da je aferu podvalio Most, oni su zgroženi. S druge strane, opozicija ima pravo govoriti da se rasipalo državnim novcem”, kaže Macan i dodaje:

“Skandal je ovisan o očima promatrača, za jedne je Mostov, za druge HDZ-ov.”

Kako god, status aktualne vlasti je stabilan, podrška ne izostaje. Oporba zato mora posezati u druge bazene.

“Ti bazeni su veliki. Na desnici je taj bazen… tu nešto Karolina Vidović Krišto smeta Mostu i Domovinskom pokretu jer je stalno oko tri posto, što znači da će ipak ući u Sabor, ako nađe dobru izbornu jedinicu. To je trend iz Latinske Amerike, povlače preko društvenih mreža dio populacije koja nikome ne vjeruje. Najčešće to rade Most i Domovinski pokret. Upravo je Domovinski pokret izveo pokaznu vježbu preko Vukovara i to se sad vidi. Zato su na trećem mjestu. I Domovinski pokret je aktivniji na društvenim mrežama”, objasnio je Macan.

Što se ljevice tiče, SDP se aktivirao i radi u kampanji, ali Možemo, kaže komunikacijski stručnjak, još uvijek ništa ne radi.

“Zbog smeća u Zagrebu im je pao rejting jer građani imaju dojam da ne rade svoj posao. I ne znam zašto jedini još ništa ne rade u kampanji. Još preko ljeta su bili na 11 posto, praktički poravnati sa SDP-om, a sad su gotovo dvostruko slabiji. Kad se pogledaju mreže, SDP puno više rade. Sandra Benčić je prisutna, ali da mediji mogu nekome dobiti izbore je fama. Osim Aleksandru Vučiću. A i on je svaki dan bio u njima. Doseg televizije u Hrvatskoj je pao, više se konzumiraju digitalni mediji”, ističe Macan.

Postoje neke teme koje su u fokusu, kao standard, kvaliteta života, inflacija i ekonomija općenito. To je tužna tema jer utječe na pad populacije. Može li demografija biti tema u kampanji?

“To će biti načelna tema, ali ne i presudna. Presudit će dodatak umirovljenicima. Kad netko dobije 30 posto na mirovinu, reći će da mu je to dala Vlada. Sprema se i Uskrsnica, vidi se da smo ušli u kampanju.”

Oporba ne može dijeliti novac pa možda može poentirati na demografskim temama?

“Mogu samo oni koji pričaju o migrantima i stranim radnicima. Dakle, ksenofobi. Drugi nitko ne jer ljude to ne dira osobno, oni biraju one koji im nude ekonomsku stabilnost. Ne samo u Hrvatskoj, svugdje u svijetu. Pitaju se što je u svemu za njih.”

Neodlučnih birača je više, gotovo 20 posto, što znači da će krenuti bitka za njih.

“Riječ je totalno o lijevim biračima. Dakle, oko dvije trećine birača na ljevici ne zna kome bi dali glas. Pokazuje se da opozicija ne radi dovoljno, ali jedan od zadataka kampanje je izvući ljude na birališta. Posljednji put je više lijevih birača ostalo doma, omjer je bio oko 60:40 u korist onih desnih. I tko nije još krenuo u kampanju, zakasnio je. Najslabije na društvenim mrežama rade HDZ i Možemo”, naglasio je Krešimir Macan.

Još je spomenuo da su mlađi birači najneodlučniji i nezadovoljni jer ih muče financijske teme, muče ih gužve i smeće u Zagrebu, to što nema dovoljno vrtića. Time je još jednom pokazao zašto Možemo gubi podršku. Na kraju je komentirao i zašto predsjednik Zoran Milanović šuti u posljednje vrijeme.

“Očito je i on ušao u kampanju. A i pokazalo se da kad šuti, rejting mu raste.”

