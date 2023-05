Podijeli :

SAVO PRELEVIC / AFP

Unatoč poskupljenju i do 20 posto u odnosu na prošlu godinu, Budva će biti jedna od pristupačnijih destinacija na Jadranu. Ovo je u intervjuu za "Vijesti" rekao direktor Turističke organizacije Budve Nemanja Kuljača. Očekuje vrlo uspješnu turističku sezonu, imajući u vidu najave turističkih dužnosnika, kao i najavljeno zračno povezivanje s emisijskim tržištima.

Kuljača je rekao da, iako su cijene mnogih proizvoda višestruko porasle u proteklih godinu dana, ugostitelji i ponuđači privatnog smještaja, ali i hotelijeri, potrudili su se da Budva bude konkurentna, jer se mnogo očekuje od predstojeće ljetne sezone, prije svega nadmašiti rekordnu 2019.

“Uz prirodne ljepote i bogatu ponudu modernih sadržaja i događanja, veliku ulogu u kvaliteti odmora ima i vrsta smještaja. U Budvi, uključujući njeno zaleđe, ima 32.000 ležaja u sobama, apartmanima, kućama i vilama za iznajmljivanje, dok je na području od plaže Jaz do plaže Buljarica trenutno aktivno preko 140 hotela, od kojih je više od polovine visoko kategorirano sa četiri i pet zvjezdica”, rekao je direktor turističke zajednice Budve.

Prema njegovim riječima, za nadolazeću sezonu očekuje se korekcija cijena pojedinih hotelskih usluga za sedam do 20 posto više u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na gospodarsku situaciju i kretanja u turizmu.

“U hotelima s tri zvjezdice cijene će biti od 28 do 46 eura po osobi, u hotelima s četiri zvjezdice od 37 do 140 eura, a u hotelima s pet zvjezdica od 160 do 270 eura po osobi na bazi noćenja s doručkom.

Jeftiniji od Hrvatske

Ugostitelj i vlasnik popularnog starogradskog restorana Luka Vučković ističe da će ovogodišnje cijene biti povećane za petnaestak posto u odnosu na prošlu godinu.

“Smatram da smo mnogo jeftiniji od susjedne Hrvatske koje je podigla cijene u turizmu i do trideset posto. Moj stav je da je bolje i podići cijenu nego štedjeti na kvalitetu jer moramo da gradimo destinaciju visokog kvaliteta usluge, proizvoda i smještaja. Moramo biti svjesni da je nažalost trend ukupnog poskupljenja prisutan u cijelom svijetu”, istaknuo je Vučković.

