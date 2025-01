Nove promjene u Njemačkoj: Uskoro odluka o višoj dobi za odlazak u mirovinu

Podijeli :

Dob za odlazak u mirovinu u Njemačkoj povisit će se na 67 godina do 2031. Konkretno, to se odnosi na sve koji su rođeni 1964. godine i kasnije. Oni su prvi koji mogu otići u starosnu mirovinu. No, stručnjaci već raspravljaju o tome što će biti dalje sa standardnom dobi za odlazak u mirovinu, budući da baby boom generacija napušta radnu snagu.

Sve manje zaposlenih mora financirati sve više umirovljenika. Neki ekonomisti stoga traže da se dob za odlazak u mirovinu poveže s očekivanim životnim vijekom. Neki smatraju da je mirovina od 70 godina potrebna, prenosi Fenix Magazin.

Povećanje s očekivanim životnim vijekom – ali on opada

“Dugoročno gledano, ne možemo izbjeći povezivanje zakonske dobi za odlazak u mirovinu s budućim životnim vijekom i polagano povećanje preko 67 godina od 2031.”, zahtijevala je ekonomistica Veronika Grimm. Jedan je to od zahtjeva Gospodarskog savjetodavnog vijeća za stabilizaciju mirovina.

Ipak, opći očekivani životni vijek smanjio se za gotovo 0,3 godine za žene u prosjeku 2021. u usporedbi s 2020., objavio je Savezni institut za populacijska istraživanja (BIB) prošlog studenog. Za muškarce je pao za 0,4 godine. U 2022. stručnjaci su također primijetili pad od 0,11 godina.

U 2023. godini po prvi put je bilo “znakova oporavka očekivanog životnog vijeka u svim saveznim zemljama i za oba spola”, stoji u izvješću BIB-a. “Za razliku od mnogih drugih europskih zemalja, Njemačka kao cjelina još se nije vratila na razinu očekivanog životnog vijeka prije pandemije 2023. godine “, objašnjavaju istraživači.

Nejasno je u kojoj mjeri promatranje utječe na mirovine – posebno s obzirom na posebnu situaciju pandemije. Ipak, uskoro se očekuje odluka Komisije za mirovine o promjenama dobne granice, prenosi portal Ihr-Vorsorge.de . “Savjetodavni odbor za starosno osiguranje trebao bi 2026. dati svoju preporuku zakonodavnim tijelima o tome je li i na koji način podizanje dobnih granica potrebno i opravdano”, citirao je portal kojim upravljaju davatelji mirovinskog osiguranja.

Kasniji početak skraćuje trajanje mirovine

No, ima i kritika daljnjeg podizanja dobi za odlazak u mirovinu i njezinog povezivanja s očekivanim životnim vijekom. Očekivani životni vijek nije se povećao toliko koliko je dob za odlazak u mirovinu , otkrila je u studiji stručnjakinja za podatke Dagmar Pattloch. Povećanje na 67 godina već je nesrazmjerno visoko.

Prosječno trajanje mirovine nije se povećalo od uvođenja mirovine sa 67 godina i postupnog pristupa, nego se skratilo, pokazalo je istraživanje stručnjaka za podatke Istraživačkog podatkovnog centra Saveznog zavoda za zaštitu na radu. Za žene se to smanjilo za 1,3 godine, a za muškarce za 0,8 godina. Povećanje standardne dobi za umirovljenje “zapravo ima namjeravani učinak smanjenja korištenja mirovine”, objasnila je Pattloch.

U novije vrijeme mirovinsko trajanje u Njemačkoj se povećalo. Muškarci su u 2022. u prosjeku bili u mirovini 18,8 godina, a žene 22,2 godine. 25 godina ranije, 1997., iznosio je 13,5 godina za muškarce i 18,5 godina za žene.

