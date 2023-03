Zašto je TikTok problem?

Podijeli :

Zapadne vlade ljutite su na TikTok. Kineska aplikacija koju obožavaju tinejdžeri širom svijeta izložena je kritikama da omogućuje špijuniranje, ne štiti osobne podatke i da čak kvari mladež, piše Politico.

Vlade u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, na Novom Zelandu i širom Europe odlučile su zadnjih mjeseci zabraniti korištenje TikToka na službenim telefonima. Ako bude kako traže ‘jastrebovi’, moguća su i stroža ograničenja. Bijela kuća zatražila je od kineske matične tvrtke ByteDance da proda TikTok ili će aplikacija u SAD-u biti potpuno zabranjena.

No jesu li te kritike opravdane? Sigurnosni dužnosnici ne govore puno o tome zašto su protiv TikToka. To je možda zbog osjetljivosti pitanja koja se odnose na nacionalnu sigurnost ili je jednostavno znak da su sve to samo neutemeljene prazne priče.

Glavni izvršni direktor TikToka, Shou Zi Chew, odgovarao je u četvrtak na pitanja američkih kongresnika s tim u vezi.

Glavne kritike upućene TikToku:

1. Pristup Kine podacima s TikToka

Možda najveću zabrinutost izaziva potencijalni pristup kineske vlade podacima milijuna korisnika TikToka.

Zapadni sigurnosni dužnosnici upozoravaju da bi ByteDance mogao biti podložan kineskim zakonima o nacionalnoj sigurnosti, osobito zakonu iz 2017. koji nalaže kineskim poduzećima da „podržavaju, pomažu i surađuju” s nacionalnom obavještajnom zajednicom. Zakon daje slobodne ruke kineskim obavještajnim agencijama, ističu dužnosnici.

Podatke korisnika TikToka mogu koristiti i stotine kineskih inženjera i zaposlenika TikToka od kojih neki mogu raditi za državu, kažu zapadni dužnosnici.

Podatke korisnika TikToka mogu koristiti i stotine kineskih inženjera i zaposlenika TikToka od kojih neki mogu raditi za državu, kažu zapadni dužnosnici.

U prosincu 2022. neki zaposlenici ByteDancea u Kini i SAD-u ciljali su novinare zapadnih medija koji su koristili aplikaciju (i kasnije dobili otkaz).

Europske institucije zabranile su prošli mjesec svojim zaposlenicima da imaju TikTok na službenim telefonima. U internom e-mailu poslanom zaposlenicima Europskog nadzornika za zaštitu podataka, koji je Politico dobio na uvid, objašnjeno je da se time želi „smanjiti izloženost Komisije kibernetičkim napadima jer ta aplikacija prikuplja toliko podataka o mobilnim uređajima koji bi se mogli iskoristiti za napad na Komisiju.”

Irska komisija za zaštitu podataka, glavni regulator EU-a za to pitanje, trebala bi idućih mjeseci odlučiti je li TikTok nezakonito prebacivao podatke o europskim korisnicima u Kinu.

Oni koji su sumnjičavi u pogledu sigurnosnih optužbi ističu da bi kineska vlada jednostavno mogla kupiti velike količine korisničkih podataka od slabo reguliranih posrednika. Američki društveni mediji poput Twittera imali su također problema sa zaštitom korisničkih podataka od radoznalih očiju stranih vlada, ističu.

TikTok tvrdi da nikada nije dao podatke kineskoj vladi i da bi to odbio ako ga se zatraži. ByteDance je registriran na Kajmanskim otocima što bi ga, tvrdi TikTok, zaštitilo od zakonskih obveza da pomaže kineskim agencijama. Dvadeset posto dionica ByteDancea drže njegovi osnivači i kineski investitori, 60 posto globalni investitori, a 20 posto zaposlenici.

Tvrtka je objavila dva plana za zaštitu podataka.

U SAD-u, Projekt Teksas je 1,5 milijardi američkih dolara vrijedan plan izgradnje zida između američke podružnice i njezinih kineskih vlasnika. Europska verzija vrijedna 1,2 milijardi eura, Projekt djetelina, prebacio bi većinu TikTokovih europskih podataka na servere u Europi.

No, glavni europski lobist TikToka, Theo Bertram, rekao je u ožujku da bi „praktično bilo izuzetno teško” posve zaustaviti prenošenje europskih podataka u Kinu.

2. Ulazna vrata za kineske špijune

Ako kineske agencije ne mogu pristupiti TikToku legalno, mogu ući na stražnja vrata, tvrde zapadni dužnosnici. Kineski kibernetički špijuni spadaju među najbolje na svijetu, a njihov posao je lakši ako se baze podataka i digitalna infrastruktura nalaze na njihovu teritoriju.

Nizozemske obavještajne agencije savjetovale su vladinim dužnosnicima da deinstaliraju aplikacije iz zemalja koje vode „ofenzivne kibernetičke programe” protiv Nizozemske, uključujući Kinu, ali i Rusiju, Iran i Sjevernu Koreju.

Kritičari argumenta koji se temelji na kibernetičkoj špijunaži podsjećaju na istraživanje građanskog laboratorija Sveučilišta iz Toronta iz 2021. koje je utvrdilo da ta aplikacija ne pokazuje „otvoreno maliciozno ponašanje” koje bi se očekivalo od jedne špijunske aplikacije. No, direktor laboratorija rekao je da istraživači nisu imali informacije o tome što se događa s TikTokovim podacima koji se čuvaju u Kini.

TikTokov Projekt Teksas i Projekt djetelina uključuju korake za ublažavanje bojazni od kibernetičke špijunaže, kao i za legalni pristup podacima.

Plan za EU dao bi europskom sigurnosnom tijelu (koje tek treba odrediti) ovlast da provjerava politike koje se odnose na kibernetičku sigurnost i kontrolu podataka i da ograniči pristup nekim zaposlenicima. Bertram je rekao da bi ta agencija mogla komunicirati s europskim sigurnosnim agencijama i regulatorima „bez miješanja TikToka, kako bi ih se uvjerilo da se ništa ne skriva.”

Bertram je također rekao da tvrtka želi zaposliti još inženjera izvan Kine.

3. Pravo na privatnost

Kritičari TikToka optužuju aplikaciju da masovno prikuplja podatke, osobito u Sjedinjenim Državama, gdje građani nemaju zaštićena opća prava na privatnost za saveznoj razini.

U jurisdikcijama koje imaju stroge zakone o zaštiti privatnosti, TikTok je suočen s čestim optužbama da ih ne poštuje.

Tvrtku se istražuje u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi zbog toga kako obrađuje podatke maloljetnih korisnika. Regulatori u Nizozemskoj, Italiji i Francuskoj također istražuju njegove prakse kad je riječ o zaštiti prava na privatnost u vezi personaliziranog oglašavanja i zbog toga što ne ograničava pristup djece svojoj platformi.

TikTok je zanijekao optužbe iznesene u nekim izvješćima tvrdeći da američke tehnološke kompanije prikupljaju jednako veliku količinu podataka. Meta, Amazon i drugi također su dobili velike kazne zbog kršenja prava na privatnost europskih građana.

4. Psihološke operacije

Možda najozbiljnija optužba, a svakako zakonski najsvježija, odnosi se na to da je TikTok dio sveopće kineske civilizacijske borbe protiv Zapada. Njegova uloga je da širi dezinformacije i zatupljujući sadržaj među mladim zapadnjacima, sijući podjele i apatiju.

Ravnatelj američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) Paul Nakasone upozorio je ovaj mjesec da bi kineska kontrola TikTokova algoritma mogla omogućiti vladi da provodi operacije širenja utjecaja među zapadnom populacijom. TikTok tvrdi da ima oko 300 milijuna aktivnih korisnika u Europi i SAD-u. Aplikacija je 2022. bila najviše skidana s interneta.

Godine 2019. pojavila su se izvješća koja su sugerirala da TikTok cenzurira pro-LGBTQ sadržaj i video snimke koje spominju pekinški Trg Tiananmen. ByteDance je također optužen da promiče besmislene video snimke zapadnoj djeci kako bi gubila vrijeme, za razliku od korisnog obrazovnog sadržaja koji se nudi na njegovoj kineskoj aplikaciji Douyin.

Osim optužbi za namjerne „operacije širenja utjecaja”, TikTok je kritiziran i zbog toga što ne štiti djecu od ovisnosti o svojoj aplikaciji, od opasnih viralnih izazova te dezinformacija.

Francuski regulator rekao je prošli tjedan da je aplikacija još u „jako ranim fazama” kontrole sadržaja. U sjedište TikToka u Italiji ovaj je tjedan upao regulator za zaštitu podataka uz pomoć talijanske policije kako bi istražio kako tvrtka štiti djecu od viralnih izazova.

Istraživači građanskog laboratorija rekli su da TikTok ne provodi otvorenu cenzuru.

Drugi kritičari tog argumenta istaknuli su da strane vlade manipuliraju i zapadnjačkim platformama, kao što je bila ruska kampanja na Facebooku kojom se željelo utjecati na američke izbore 2016. godine.

TikTok tvrdi da je od 2019. prilagodio kontrolu sadržaja i da redovito objavljuje izvješće o transparentnosti o tome što je uklonio. Tvrtka se također hvali „centrom za transparentnost” koji je otvorila u SAD-u u srpnju 2020. i drugim u Irskoj 2022.

Ističe također da će poštovati nova pravila EU-a o kontroli sadržaja, Akt o digitalnim uslugama, koja će tražiti od platformi da regulatorima i znanstvenicima omoguće pristup njihovim algoritmima i podacima.

