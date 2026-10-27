Radnicima i radnicama JYSK-a više od pola milijuna eura bonusa: Evo koje su trgovine dobile najviše

„Iznimno smo ponosni na ovaj rezultat jer iza njega stoji cijeli naš tim. Svaki dan trudimo se pružiti kupcima najbolje iskustvo, međusobno si pomažemo i zajedno radimo na ostvarenju ciljeva. Posebno je lijep osjećaj kada se taj trud prepozna i nagradi. Ovaj bonus za nas nije samo financijska nagrada, već i dodatna motivacija da nastavimo biti još bolji”, istaknula je Kata Šarić Pavlović, Store managerica JYSK Zadar Hey Park.