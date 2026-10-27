nagrada uspješnim timovima
Radnicima i radnicama JYSK-a više od pola milijuna eura bonusa: Evo koje su trgovine dobile najviše
JYSK, međunarodni maloprodajni lanac sa skandinavskim korijenima, nastavlja nagrađivati trud, predanost i uspješne rezultate svojih zaposlenika. Tijekom financijske godine 2025./2026. zaposlenicima JYSKovih trgovina diljem Hrvatske isplaćeno je ukupno 553.719 eura bonusa, čime tvrtka potvrđuje važnost prepoznavanja i nagrađivanja zajedničkog uspjeha.
Najuspješniji timovi dolaze iz Zadra, Zagreba i Rijeke
Među JYSKovim trgovinama u Hrvatskoj posebno se istaknuo tim trgovine Zadar Hey Park, koji je ostvario najveći ukupni bonus u iznosu od čak 41.181 euro.
Odlične rezultate ostvarili su i zaposlenici trgovine Zagreb King Cross, s ukupno 29.186 eura bonusa, dok je tim trgovine Rijeka Kukuljanovo ostvario 21.362 eura.
Iza ovih rezultata stoje svakodnevni trud, dobra suradnja i zajednička usmjerenost na ostvarivanje ciljeva. Upravo je timski rad jedan od ključnih elemenata JYSKove poslovne kulture, a bonusni sustav zaposlenicima omogućuje da izravno sudjeluju u uspjehu koji zajedno stvaraju.
Sustav nagrađivanja
JYSKov sustav nagrađivanja temelji se na rastu prometa pojedine trgovine u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu visina bonusa ovisi o ostvarenim rezultatima i nema unaprijed definiranu gornju granicu. Budući da se bonus temelji na zajedničkom uspjehu trgovine, u njegovu ostvarivanju sudjeluje cijeli tim, čime se dodatno potiču suradnja, međusobna podrška i zajednička odgovornost za rezultate.
„Iznimno smo ponosni na ovaj rezultat jer iza njega stoji cijeli naš tim. Svaki dan trudimo se pružiti kupcima najbolje iskustvo, međusobno si pomažemo i zajedno radimo na ostvarenju ciljeva. Posebno je lijep osjećaj kada se taj trud prepozna i nagradi. Ovaj bonus za nas nije samo financijska nagrada, već i dodatna motivacija da nastavimo biti još bolji”, istaknula je Kata Šarić Pavlović, Store managerica JYSK Zadar Hey Park.
Kada tim uspije, uspjeh se dijeli
U JYSK-u vjeruju da su motivirani zaposlenici temelj uspješnog poslovanja. Zato je nagrađivanje ostvarenih rezultata važan dio njihova pristupa zaposlenicima, uz brojne mogućnosti edukacije, profesionalnog razvoja i napredovanja.
„Naši zaposlenici ključni su za uspjeh JYSKa, a sustav bonusa samo je jedan od načina na koji prepoznajemo njihov doprinos. Posebno nas veseli što možemo nagraditi timove koji svojim angažmanom, međusobnom podrškom i predanošću kupcima ostvaruju odlične rezultate.”, izjavio je Nikola Šušnjar, Retail manager i član Uprave JYSKa Hrvatska.
Predanost zaposlenicima
JYSKova predanost zaposlenicima prepoznata je i na međunarodnoj razini. Tvrtka je 2025. godine ponovno uvrštena na Forbesovu listu najboljih svjetskih poslodavaca (World’s Best Employers), čime je dodatno istaknuta važnost ulaganja u kvalitetno i poticajno radno okruženje.
U JYSKu vjeruju da zadovoljstvo zaposlenika proizlazi i iz osjećaja da se njihov trud prepoznaje i cijeni. Uz mogućnosti profesionalnog razvoja i napredovanja, bonusni sustav zaposlenicima pruža dodatnu motivaciju i priliku da sudjeluju u rezultatima zajedničkog rada. Takvim pristupom kompanija nastavlja graditi radno okruženje u kojem se cijene inicijativa, suradnja i doprinos svakog člana tima.
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