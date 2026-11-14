Politika za psihijatriju

Istina je da se ono što se dogodilo u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan kod nas ne pameti. Ne zato jer se nije događalo, nego jer se fizičko nasilje i smrt u javnoj ustanovi na takav način - objavom u medijima snimke s nadzornih kamera dosad nije predočilo javnosti. Na toj snimci ubojstvo se možda vidi, a možda i ne jer uzrok smrti još nije utvrđen kao ni sve okolnosti. To je ono što famozne institucije trebaju odraditi. No zašto bi ih se čekalo, kada se već sada s političkih govornica kategorički mogu izreći zaključci.