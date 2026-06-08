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N1 kviz / Rock & Roll
To je bila glazba koja je sve promijenila, obilježila generacije i – i danas nas drži u svom ritmu.
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Provjerite svoje znanje o rock'n'rollu u ovom kvizu i javite nam rezultat u komentarima.
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