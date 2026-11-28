KOMENTAR TJEDNA
Mijenja li se Srbija?
Nakon izbornog svrgavanja autokratske vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke kao epiloga dvogodišnjeg građansko-aktivističkog pritiska s ulice, susjedna Srbija s novom i zasad tek napola uspostavljenom vlašću ulazi u novo turbulentno tranzicijsko razdoblje. U tamošnjoj tek konstituiranoj novoj Skupštini, Studentska lista, ta šarolika politička grupacija ima čvrstu natpolovičnu većinu, a otpočetka vodi iscrpljujući parlamentarni rat s ražalovanim i frustriranim, ali politički još uvijek opasnim Vučićem i ostacima njegovog režima.
Oči odsvakud uprte u Srbiju, pa tako i iz Hrvatske, čekaju vidjeti stvaranje jasnijih kontura nove vlasti, u prvom redu još neoformljene vlade njenog programa i vanjske politike, a potom i predsjednika Republike koji će biti biran na izborima zakazanima za 27. prosinca.
Za to vrijeme istureno lice nove vlasti predsjednik je Skupštine i v.d. predsjednika Srbije Aleksandar Čupić. On je u petak, sudjelujući na sastanku regionalnog Procesa Brdo-Brijuni u Ohridu, izjavio kako će "vanjska politika Srbije biti uravnotežena, predvidljiva i dosljedna", ali i naglasio kako to nije u djelokrugu njegovih ovlasti.
Njegovo da će vanjska politika Srbije biti "predvidljiva i dosljedna" može se čitati dvojako - kao nastavak dosadašnje, ali i kao uspostavu drugačije na koju će se tada vezati sve tri nabrojane osobine.
"Predvidljiva i dosljedna" vanjska politika
Usprkos poslijeizbornoj euforiji, čini se da po pitanjima odnosa prema susjedima i Europskoj uniji raspoloženje u Srbiji nije bitno drugačije niti se moglo tek tako obnoć promijeniti. Iako se na političku pozornicu popela nova generacija mladih, nekompromitiranih ljudi, takoreći političara-amatera većinom pridošlih iz akademske zajednice, mnogi izvan Srbije razočarani su prvim signalima iz Beograda. Kažem, signalima, jer dok nova vlast ne formira Vladu još se ne može govoriti o nekoj uokvirenoj i jasno definiranoj (vanjskoj) politici.
A da će vjerojatno biti "dosljedna i predvidljiva" u maniri dosadašnjih, pokazala je reakcija pobjedničke Studentske liste na Rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara koju je ovoga tjedna donio Europski parlament na inicijativu četvorice hrvatskih europarlamentarca, inače politički jedva spojivih lica: Karla Resslera (HDZ), Tonina Picule (SDP), Gordana Bosanca (Možemo!) i Stephana Bratulice (DOMiNO).
Studentska lista protiv Rezolucije o Vukovaru
Premda deklarativna i neobvezujuće naravi, ta je Rezolucija ipak jasna i nedvosmislena politička poruka odaslana u vrijeme obilježavanja još jedne obljetnice tragedije Vukovara i ondje počinjenih ratnih zločina. Poruka je adresirana (i) Beogradu, u prvom redu za otvaranjem tamošnjih arhiva kako bi se napokon saznale sudbine više od 1700 nestalih tijekom rata u Hrvatskoj.
Iz Beograda je u ponedjeljak stigao prigovor na tekst Rezolucije. Studentska lista priopćila je kako se ne slaže s predloženim dokumentom jer "ne doprinosi objektivnom sagledavanju povijesnih događaja, niti izgradnji povjerenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije".
Zamjeraju i jer je "skoro u cijelost zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubojstva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo".
"Događaji poput operacija Bljesak i Oluja, kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tijekom rata, ne mogu biti izostavljeni iz cjelovitog sagledavanja tog povijesnog razdoblja", poručili su novi vlastodršci u Beogradu.
Gledati kritički ili kroz prste?
Tom reakcijom Studentske liste, a ponajprije zahtjevom za uopćenom ravnotežom odgovornosti u jednom napokon konkretnom dokumentu, makar isti bio simboličkog značenja i dosega, nove vlasti u Srbiji dale su do znanja kako će se otprilike moći interpretirati i Čupićeva izjava o "predvidljivosti i dosljednosti" srbijanske politike spram zbivanja od prije 35 i više godina i uloge Srbije u njima.
S druge strane, valja postaviti i pitanje treba li u ovom trenutku na to gledati s čuđenjem, razočaranjem i kritički ili kroz prste.
Trenutna zbivanja u Srbiji sada i još neko vrijeme, no ne predugo, valja razumijevati u skladu s dinamikom političkih i društvenih procesa koji se tamo odvijaju iznutra - velikim resetiranjem nakon 14 godina Vučićeve autokratske vladavine.
Nakon marširanja "hod po jajima"
Prije dolaska na vlast studentsko-građanski pokret dvije godine je prosvjednički marširao Srbijom tražeći odgovornost postojećeg režima ne samo za žrtve urušene nadstrešnice u Novom Sadu, nego i šire te njegov pad. Nakon odlučnog marširanja, isti ljudi sada naprosto moraju hodati kao po jajima jer Srbija nema još ni novu Vladu ni novog predsjednika. SNS nije obnoć mogao posve politički uvenuti i štošta je ondje još otvoreno i osjetljivo. Rezolucija o Vukovaru možda i je tempirana baš sada kako bi, dok se nova vlast u Beogradu još sastavlja, izvukla na vidjelo novo lice Srbije. Nije ga izvukla jer tog lica ili nema ili još nije spremno pokazati se. Ili je naprosto janusovsko.
Rezolucija je sasvim jasna i konkretna, tek ponešto razvodnjena u naknadnom redigiranju pod pritiskom grupacije Liberala u Europskom parlamentu. No nedvosmisleno se tiče tragedije i ondje počinjenog ratnog zločina. Iz Beograda su to pokušali relativizirati traženjem da se u njoj spomenu srpske žrtve Bljeska i Oluje, čime to više ne bi bila samo Rezolucija o Vukovaru.
Promjene iznutra. A prema van?
U Srbiji se grade novi politički odnosi i ona unutar sebe kreće od nule, ali bez jasno strukturirane politčke scene. Vučić i SNS ostavljeni su na čistini kao jedina opozicija, dok s ove pobjedničke strane stoji ideološki i svjetonazorski amorfna te kao takva dugoročno neodrživa grupacija skupljena, štono bi se ondje reklo - s koca i konopca, a sa zadaćom da počisti teren za postvučićevsku Srbiju.
Vidi se to i po svojevrsnom političkom pokusu, u tom opsegu nezabilježenom, u kojemu novoizabranu skupštinsku većinu čine skoro odreda filozofi, liječnici, profesori, glumci... ukratko - akademici, neuprljani politikom od ranije, ali moguće i nevični njenim neminovnim prljavštinama u praksi.
Stoga se donekle može razumjeti taj silan oprez u osjetljivim stvarima - od ratova 1990-ih pokrenutih iz Beograda, Vukovara, Srebrenice, pitanja Kosova sve do sadašnjih odnosa prema susjedima, Rusiji i ponajviše prema Europskoj uniji u koju je Srbija nevoljko i mlitavo krenula. No to ujedno poziva sve spomenute na prigušeni oprez spram nove srbijanske vlasti.
A dok se čeka da se vidi kako će ona izgledati kada se sastavi do kraja, ne treba očekivati previše. Prvi signali govore da će se Srbija drastično promijeniti unutar sebe, ali ne i prema van.
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