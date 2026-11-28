Prije dolaska na vlast studentsko-građanski pokret dvije godine je prosvjednički marširao Srbijom tražeći odgovornost postojećeg režima ne samo za žrtve urušene nadstrešnice u Novom Sadu, nego i šire te njegov pad. Nakon odlučnog marširanja, isti ljudi sada naprosto moraju hodati kao po jajima jer Srbija nema još ni novu Vladu ni novog predsjednika. SNS nije obnoć mogao posve politički uvenuti i štošta je ondje još otvoreno i osjetljivo. Rezolucija o Vukovaru možda i je tempirana baš sada kako bi, dok se nova vlast u Beogradu još sastavlja, izvukla na vidjelo novo lice Srbije. Nije ga izvukla jer tog lica ili nema ili još nije spremno pokazati se. Ili je naprosto janusovsko.