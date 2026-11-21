No taj je skup održan na marginama organizacije kojoj Europska unija niti jedna europska zemlja geografski ne pripadaju pa im naprosto tamo nije ni bilo mjesto. Da je domaćinima i palo na pamet pozvati nekoga iz Bruxellesa, brzo bi im to palo s pameti jer Europa je ondje zapravo bila na dnevnom redu, takoreći na meniju. Taj sastanak u velikoj mjeri bio je poruka njoj upućena. No sa svom tom koreografijom, zajedničkim fotografiranjima, srdačnim pajdaškim tapšanjima i podudaranjem stavova do krajnjih granica zasebnih interesa, kao i svime što su tamo izrekli ili prešutjeli, učinili su dobro Europi. On nije ni slaba ni nevažna ma koliko to njeni kritičari, naročito oni preparirani ruskom propagandom, uporno poturaju posvuda. A ako itko uspije mobilizirati Europu, natjerati je da se trgne iz letargičnog drijemeža, zatomi parcijalne interese, skup se i zbroji (uostalom, to već i čini) onda su to u ovom trenutku Trump, Putin i Xi, odnosno njihova "zajednička" agenda.