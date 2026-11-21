KOMENTAR TJEDNA
Shenzhen, Shenzhen
U kineskom megalopolisu Shenzhenu ovoga četvrtka održan je sastanak trojice svjetskih moćnika: američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i domaćina im, kineskog vođe Xi Jinpinga. Neki su njihov sat i pol dug sastanak, održan na marginama summita APEC-a (Azijsko-pacifička ekonomska suradnja) unaprijed usporedili s mirovnom konferencijom u Jalti, održanom pred kraj Drugog svjetskog rata.
Trojac u Shenzhenu usuglasio je na koncu mirovnu deklaraciju, nominalno sličnu Deklaraciji o oslobođenoj Europi donesenoj u Jalti. I to je donekle bila jedina sličnost ovih dvaju događaja održanih u vremenskom razmaku od skoro 82 godine. Neki mediji su, doduše, inzistirali sastanak Trumpa, Xija i Putina prokazati kao svojevrsnu Jaltu 2.0, a jedino su Ukrajinci, dok se razgovaralo u Shenzhenu, dronovima razbucali Kerčki most koji Rusiju spaja s anektiranim Krimom (i Jaltom) udarivši tom izmaštanom konstruktu (usporedbi s konferencijom na Jalti, ne mostu) jedini pečat stvarnosti i sličnosti.
Sličnosti zapravo nije bilo usprkos nastojanjima aktera da je istaknu.
Sajam geopolitičke taštine
Naravno da su sva trojica taj sajam geopolitičke taštine u Shenzhenu ocijenila povijesnim. Putin, koji je navodno inicirao taj sastanak, isti je nazvao "važnim poglavljem u povijesti diplomacije". Naravno, dajući time sebi na važnosti.
Trumpu je i inače sve divno i krasno ("Beutiful!") pa nikako drugačije nego "sjajnim" nije ni mogao opisati summit u Shenzhnenu, davši mu ocjenu "12 od 10". Xiju je to pak bila potvrda ustoličenja Kine kao globalne, ne samo ekonomske, nego i političke velesile.
No za razliku od Jaltske konferencije opjevane u slavnom mjuziklu Alfija Kabilja "Jalta, Jalta" ovotjednom sastanku teško da će itko napisati pjesmu, kamoli mjuzikl "Shenzhen, Shenzhen". Evo ja ću pod tim naslovom napisati ovaj komentar koji je ionako ograničenog lokalnog dosega.
Generalno, sastanak u Shenzhenu bio je lijep za vidjeti jer dobro je dok njih trojica sjede za istim stolom, nešto govore, smješkaju se, a Trump povremeno i zadremucka. No što se doista važnoga odigralo u kolosalnoj dvorani staromodne scenografije u kontrastu s futurističkom vizurom grada koji već živi u idućem stoljeću - teško je reći.
Spašavanje tovariša Vladimira
Nije tamo bilo nikoga iz Europe, reći će neki, aludirajući na njenu nevažnost u aktualnim preslagivanjima globalne moći.
No taj je skup održan na marginama organizacije kojoj Europska unija niti jedna europska zemlja geografski ne pripadaju pa im naprosto tamo nije ni bilo mjesto. Da je domaćinima i palo na pamet pozvati nekoga iz Bruxellesa, brzo bi im to palo s pameti jer Europa je ondje zapravo bila na dnevnom redu, takoreći na meniju. Taj sastanak u velikoj mjeri bio je poruka njoj upućena. No sa svom tom koreografijom, zajedničkim fotografiranjima, srdačnim pajdaškim tapšanjima i podudaranjem stavova do krajnjih granica zasebnih interesa, kao i svime što su tamo izrekli ili prešutjeli, učinili su dobro Europi. On nije ni slaba ni nevažna ma koliko to njeni kritičari, naročito oni preparirani ruskom propagandom, uporno poturaju posvuda. A ako itko uspije mobilizirati Europu, natjerati je da se trgne iz letargičnog drijemeža, zatomi parcijalne interese, skup se i zbroji (uostalom, to već i čini) onda su to u ovom trenutku Trump, Putin i Xi, odnosno njihova "zajednička" agenda.
A dio te shenzhenske agende bila je i pomoć onome koji je najviše treba - Putinu. Trump je to učinio glasno i nedvosmisleno, Xi opreznije, više gestom nego riječju pa je sastanak u dobroj mjeri bio spašavanje tovariša Vladimira, njegova evakuacija iz izolacije i međunarodna rehabilitacija. Trump ga je odmah pozvao i na summit zemalja G20 u Miamiju, a on okuražen odmah je pozvao predstavnike Njemačke, Francuske i Velike Britanije ("Europljane") u Moskvu da razjasne stajališta o Ukrajini.
Deklaracija puna licemjerja
U zajedničku deklaraciju o miru, trojica su ubacili puno toga općenitog i suštinski licemjernog. Primjerice, da se "nuklearni rat ne može dobiti i da se nikada ne smije voditi" iako Xijeva Kina intenzivno povećava svoj nuklearni arsenal ne bi li dosegla Rusiju i SAD, dok Putinova Rusija malo-malo, što uvijeno što ogoljeno prijeti Europi nuklearnim raketama.
Još je licemjerniji zaključaj trojice iz Shenzhena da će povećati proizvodnju i opskrbu naftom radi stabilizacije svjetskog tržišta. A isto je, podsjetimo, destabilizirano zbog ratova koje vode Putin protiv Ukrajine, a Trump protiv Irana.
Iskazali su i "posvećenost reformi UN-a" iako Trump predano radi na njenom razmontiraju osnovavši čak svoj kućni "UN" u obličju, istinabog već dugo nespomenutog i po svemu sudeći zamrlog, Odbora za mir (Board of Peace).
Budilica za Europu zvonila u Shezhenu
Iako se doimao tek dobrim, nasmiješenim domaćinom, Xi je u duhu konfucijanizma i taoizma prevedenih u diplomatsku praksu taktično, mudro i lukavo pozvao za stol samoživog Trumpa i prezrenog Putina, obojicu zapletene u sukobe (Ukrajina i Iran) iz kojih se ne znaju izvući, pa je među njima mogao blago i staloženo figurirati kao čimbenik stabilnosti. I pritom Kinu iz sjene, korak po korak, dovesti na globalnu pozornicu kao buduću vodeću silu. No i on ima domaćih problema, od nekretninske krize do sve izraženijih socijalnih neravnoteža u zemlji.
Na kraju, vratimo se opet Europi koja nije bila za stolom u Shenzhenu niti je ondje formalno trebala biti, ali je itekako bila prisutna. Iako Ukrajina, kao točka prijepora Rusije i Europe te odnedavna Europe i SAD-a, u završnoj deklaraciji nije ni spomenuta, trojica iz Shenzhena dali su do znanja da su rješenje problema premda je među njima i onaj koji je problem izazvao i rat raspirio.
Nakon sastanka u Shenzhenu Europa bi trebala bi načistu što joj je činiti: jačati svoje jedinstvo i kapacitete. Za početak je, čini se, počela pregovarati s Velikom Britanijom o njenom povratku u Europsku uniju. To ne znači da će u tome uspjeti niti da će nekim čudom obnoć postati efikasnija i unutar sebe skladnija. No budilica koja je zazvonila u Shenzhenu trebala bi jeposve razbuditi.
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