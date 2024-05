NEM Dubrovnik 2024. objavljuje kompletan program: Singergija sadržaja, industrije telekoma i tehnologije

Podijeli :

NEM Dubrovnik 2024

BBC Studios, Hrvatski Telekom, SkyShowtime i Warner Bros. Discovery održat će glavna izlaganja, The Walt Disney Company predstavit će niz američkih TV serija koje obuhvaćaju različite podžanrove, sadržaj će predstaviti i IDTV (tvrtka All3Media), Amazon MGM Studios Distribution i Lionsgate, Keshet International i TV NOVA/VOYO predstavit će hit-krimić / triler Extractors, a Paramount Global Content Distribution domaćin je after-work happy houra.

NEM Dubrovnik, otkrio je kompletan program za svoje izdanje 2024., koje će se održati od 10. do 13. lipnja u Hotelu Dubrovnik Palace te ugostiti predstavnike iz više od 260 tvrtki. Vodeći američki i europski studiji i tvrtke dominirat će četverodnevnim događajem, a pridružit će im se istaknuti govornici iz vodećih brendova u TV industriji:

· Bartosz Witak, novoimenovani General Manager, Central and Eastern Europe (CEE) Region, BBC Studios, podijelit će svoju viziju za BBC Studios u regiji, uvide u promjenjivi medijski krajolik te strategije koje vode do uspjeha ove tvrtke

· Nataša Rapaić, imenovana CEO Hrvatskog Telekoma od 1. srpnja 2024., podijelit će svoju viziju za budućnost industrije telekoma, od inovativnih strategija do poboljšanja povezivosti i pružanja vrhunskog sadržaja do uvida u promjenjivi krajolik telekomunikacije i zabave, kao i svoja iskustva na putu do uloge CEO-a

· Vraćajući se drugu godinu zaredom, Monty Sarhan, CEO SkyShowtime, donosi uvide iz nedavne prekretnice SkyShowtimea — lansiranja plana koji podržava reklame na više od 20 tržišta, uključujući Srednju i Istočnu Europu

· Tijekom 1-na-1 razgovora pod nazivom „The Streaming War Isn’t Over…“, Jamie Cooke, Group SVP and GM Central Eastern Europe, Middle East and Africa, Warner Bros. Discovery, otkrit će kako WBD ambiciozno planira da Max postane jedan od top 3 streaming servisa u sljedećih 3-5 godina

Panel rasprave fokusirane na strategije sadržaja, uvide i trendove Uz glavne govornike, više od 70 govornika potvrdilo je svoje sudjelovanje na 10 panel rasprava gdje će diskutirati o temama vezanima za važnost sadržaja. Ove će teme također biti zanimljive za više od 145 najrelevantnijih kupaca iz Srednje i Istočne Europe koji su potvrdili svoju prisutnost.

Tijekom rasprava o važnosti kvalitetnog sadržaja, panelisti će razgovarati o:

· Najnovijim i najinovativnijim pristupima nabavi sadržaja, pod pokroviteljstvom Prve TV

· Utjecaju linearne televizije na medijski krajolik Srednje i Istočne Europe i transformaciju vezanu za rast digitalnih platformi, pod pokroviteljstvom Moonbuga

· Strategijama za globalni uspjeh sadržaja iz Srednje i Istočne Europe, pod pokroviteljstvom NEM Zagreba

· Porastu streaming partnerstava zbog isplativog poslovanja, kvalitetnog sadržaja i gledanosti

· Metodama privlačenja pozornosti publike u regiji i formuli za sljedeći hit-format – trebamo li producirati ili reproducirati sadržaj?

· TV operaterima koji svakodnevno mijenjaju industriju ulaskom u streaming prostor i grupiranjem svojih streaming usluga i kanala

Istraživanje sinergije između tehnologije i TV industrije

Tehnologija je ključan dio TV industrije, a NEM Dubrovnik će ponovo posvetiti dio programa inovativnim tehnološkim tvrtkama.

Dio panel-rasprava će u fokus staviti tehnologiju, a teme će biti:

· Lak pristup globalnom izvoru sadržaja za broadcastere koji žele monetizirati sadržaj uživo, pod pokroviteljstvom SES-a

· Strateška integracija digitalnih platformi, provedba analize podataka, interaktivne značajke, proširena distribucija sadržaja, integracija društvenih mreža, partnerstva, ulaganja u inovacije i agilno donošenje odluka, pod pokroviteljstvom Wurla

· Budućnost oglašavanja u regiji Srednje i Istočne Europe, kako usluge FAST (besplatne streaming TV usluge koje podržavaju reklame) i AVOD (usluge videa na zahtjev koje podržavaju reklame) stječu popularnost i počinju uključivati reklame na svojim platformama

· Prednosti informiranih odluka za proizvode, sadržaj i oglašavanje, pod pokroviteljstvom NPAW-a i Backscreena

Tijekom posebnog programa TV Product Showcase, stručnjaci će predstaviti rješenja za još učinkovitiju produkciju, distribuciju i konzumaciju sadržaja.

Gcore će predstaviti kako su unaprijedili iskustvo streaminga sportskih broadcastera tako što su poboljšali angažman i kvalitetu koristeći umjetnu inteligenciju te govoriti o nadolazećim projektima koji najavljuju daljnju revoluciju streaminga uživo.

Tvrtka Answers predstavit će svoju novu platformu za interakciju s publikom koja omogućuje stvaranje interaktivnog sadržaja i aktiviranje publike, pružajući više oglašivačima i broadcasterima.

Tehnološka tvrtka Bunny.net istaknut će najnovije inovacije u isporuci sadržaja i istražiti najsuvremenije tehnike i alate dizajnirane da zadovolje zahtjeve modernog emitiranja.

Umjetna inteligencija, naravno, bit će sveprisutna i ključna tema, a njezinu budućnost predstavit će vodeći stručnjaci iz industrije iz tvrtki Omdia, PlumResearch te Maria Valenzuela, senior Media Executive.

Eutelsat Group predstavit će kako tvrtka postaje sve jača na otpornom DTH tržištu Srednje Europe i kako inovativni novi sadržaji i usluge stvaraju vrijedne prilike za broadcastere i medijske grupacije.

Projekcije i prezentacije novog sadržaja

Vodeći europski i američki studiji predstavit će svoj najnoviji sadržaj:

IDTV (tvrtka All3Media Company) predstavit će svoj strateški pristup i prikazati sadržaj poput svjetskog hita The Traitors, dužih formata poput Linga ili najnovijeg formata The Unknown. Novi i uzbudljivi hit-krimić / triler Extractors predstavit će Keshet International i TV NOVA/VOYO. Amazon MGM Studios Distribution prikazat će nadolazeći programski raspored, Lionsgate će prikazati svoj najvažniji sadržaj za tržište Srednje i Istočne Europe, a Disney će predstaviti američke TV serije raznih podžanrova.

Prilike za networking

Jedna od stvari koja ističe NEM Dubrovnik su jedinstvene lokacije događanja koje podižu networking na višu razinu. Utjecajne tvrtke organizirat će nekoliko zabava kako bi proslavile svoje uspješne projekte: Max Launch Party organizira Warner Bros. Discovery tijekom prve noći na terasi krova Hotela Dubrovnik Palace. Sudionici će uživati u zalasku sunca s nevjerojatnim pogledom na Jadransko more. Eutelsat Group i Wurl okupit će sudionike na spektakularnoj plaži Vala, čiji je stjenoviti krajolik okružen morem. Paramount Global Content Distribution organizirat će after-work happy hour na terasi iznad hotelskog bazena. Tvrtka Pickbox organizirat će izlet u staru gradsku jezgru Dubrovnika. Deseta obljetnica pokretanja tvrtke, kao i streaming servisa Pickbox NOW, bit će odlična prigoda za zabavu koja će trajati dokasno u noć.

Razvoj TV marketa za 40 % u odnosu na prošlu godinu

Od svog posljednjeg izdanja, TV market proširio je svoj izložbeni i sastavni prostor za 40%. Osim uobičajenog Mare Area dijela gdje se odvija izložbeni dio TV marketa, prošireni dio pod nazivom Sunset Area održavat će se u prizemlju hotela Dubrovnik Palace, blizu Sunset Bara.

Tvrtke koje će izlagati svoje proizvode i usluge na TV tržištu su:

A1 Group, Agitrop, All3Media International, Amazon MGM Studios Distribution, Atresmedia, Backscreen, Beta Film, Bunny.net, Blue Ant Media, CosmoBlue Media, Czech Television, Gcore, Global Agency, Green Streams, Intellecta – syndication partner of Disney Star India for Europe, Inter Medya, Inverleigh, Kanal D, Mediaset Espana, Mediatranslations, MISTCO, ModernTV, Moonbug Entertainment, Movistar Plus+ International, Newen Studios, Onza Distribution, Pickbox, Rabbit Films, Radio and Television of Slovakia (RTVS), Rai Com, Sandbox Group, Scalstrm, SES, SIC International Distribution, Solutions 4 Media, SPI International (a Canal+ Company), Studiorum, Telekom Srbija, The Mediapro Studio, Thema, A Canal+Company, Tivio Studio, tmc Content Group, Turkish Radio

Television Corporation, Vimond Media Solution, Warner Bros. Discovery i Warner Bros. International Television Production. Više informacija možete pronaći na službenoj web-stranici NEM Dubrovnik 2024.

Ovaj B2B događaj nezaobilazan je za regiju Srednje i Istočne Europe

NEM Dubrovnik godišnji je B2B događaj usmjeren na rast TV industrije u državama Srednje i Istočne Europe. Svake godine sudionici uključuju predstavnike važnih FTA i plaćenih TV kanala, tehnološke tvrtke, streaming platforme, telekomunikacijske i druge operatere koji nude opcije gledanja TV programa, kao i poznate glumce, producente, filmske redatelje, pisce i druge važne profesionalce iz audiovizualne industrije.

Tijekom godina, na NEM-u u Dubrovniku sudjelovali su predstavnici više od 180 vodećih globalnih i lokalnih tvrtki, uključujući Eutelsat, Deutsche Telekom, A1 Group, United Group, Irdeto, Global Agency i Warner Bros. Discovery, kao i AMC Networks International, BBC Studios, Paramount, The Walt Disney Company, NBCUniversal, Fremantle International, Pickbox, Amazon MGM Studios Distribution, ITV Studios, Viasat World, Telekom Srbija, Prva TV, Beta Film, Hrvatska radiotelevizija (HRT), Nova TV, RTL Hrvatska, RTL Mađarska i mnoge druge tvrtke.

New Europe Market New Europe Market (NEM) zajednički je naziv za niz medijskih događaja koje organizira Mediavision, hrvatska agencija za marketing i TV industriju. NEM se tradicionalno održava u Dubrovniku, a od 2019. godine također se organizira poseban događaj NEM Zagreb koji je usmjeren na stvaranje sadržaja za televiziju. Ovaj posebni trodnevni događaj u hotelu Esplanade Zagreb uključuje niz radionica usmjerenih na stvaranje sadržaja za televiziju i kino, kao i dodjelu NEM nagrada.

