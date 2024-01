Vrijeme je za rukomet! Telemach i dalje snažno podupire hrvatsku rukometnu reprezentaciju

Podijeli :

Telemach Hrvatska

Telemach kao ponosni sponzor hrvatske rukometne reprezentacije podržava našu generaciju na Europskom prvenstvu u rukometu u Njemačkoj. Prva je utakmica na rasporedu u petak 12. siječnja kada naši igraju protiv Španjolske, nakon čega slijede susreti s reprezentacijama Austrije i Rumunjske

Pomicanje granica je važno u svim segmentima našega života i rada. Kao tržišni izazivač, Telemach je dosad mnogo puta pomicao granice na području tehnologije u službi korisnika, no to nije jedini prostor našega djelovanja. Telemach želi poticati pomicanje granica u svim sferama našega društva pa je tako i ponosni sponzor hrvatskog sporta – koji je nebrojeno puta nadmašivao očekivanja mnogih i pretvarao se u globalni fenomen.

Ovog puta su oči hrvatskih sportskih obožavatelja uperene u naše rukometaše, a Telemach će, kao ponosni sponzor hrvatske rukometne reprezentacije, zajedno s brojnim navijačima diljem Hrvatske, bodriti našu reprezentaciju na skorašnjem Europskom rukometnom prvenstvu u Njemačkoj. Naša rukometna reprezentacija prvu utakmicu igra 12. siječnja protiv Španjolske, nakon čega slijede susreti s reprezentacijama Austrije i Rumunjske. Telemach vjeruje u snagu mladih generacija u svim područjima pa tako i u sportu. Bio je uz rukometaše u njihovom najtrofejnijem razdoblju te zajedno s njima slavio uspjehe, a ostaje uz hrvatski rukomet i danas, kad upravo spomenuta nova generacija igrača ima priliku još jednom pomicati granice.

„Iza naših mladih rukometaša su već sad brojna odricanja, trud, zalaganje i vjera u sebe. Upravo ih je to i dovelo do ovog velikog natjecanja, što je već velik uspjeh za svakoga od njih, a isti pristup će ih, vjerujemo, dovesti i do novih postignuća. Mi u Telemachu želimo dati dodatan vjetar u leđa onima kojima je to potrebno, pa tako i našim rukometašima – i kad su na vrhu dok primaju odlikovanja i kada daju posljednji atom snage na treningu u dvorani bez svjetala reflektora. Želimo biti i jesmo uz njih“, ističe Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha i bivši profesionalni sportaš koji je i sam iskusio sreću, uzbuđenje, ali i puno odricanja i truda koje profesionalni sport zahtijeva. Ježina pritom ističe da, iako je Telemach već godinama podrška hrvatskom sportu i profesionalnim sportašima, podjednako žele biti podrška i onima koji se sportom bave amaterski.

„Naša djeca i mladi trebaju živjeti život punim plućima i izvan digitalnog svijeta, a upravo su sportske aktivnosti te koje ih uče strpljivosti, upornosti i važnosti timskog duha, ali i uvažavanju različitosti, toleranciji i uključivosti. Upravo su to vrijednosti koje su mladim generacijama neophodne za zdrav, ispunjen i sretan život“, dodaje Ježina.

Telemach, inače, uz rukometnu reprezentaciju sponzorira i hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju, a sponzor je i ovogodišnjeg Europskog prvenstva u vaterpolu koje se odvija od 3. do 16. siječnja 2024. godine na domaćem terenu – prvi tjedan u Dubrovniku, a potom u Zagrebu. Rukometna i vaterpolska reprezentacija najtrofejnije su reprezentacije hrvatskog sporta koje zaslužuju snažnu podršku. Jer lopta nije samo jedna i hrvatski sport čine crveno-bijele kockice koji svaki sportaš s ponosom nosi na svom tijelu – na dresu ili na kapi, no svakako u srcu.

