VIDEO / Policija u silovitoj akciji odbila prosvjednike u Novom Sadu: “Doslovno su nas šutali”

Prosvjedi koji su počeli u susjednoj Srbiji zbog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu u kojemu je živote izgubilo 15 osoba se nastavljaju. Oporba u Novom Sadu i u četvrtak je pokušala blokiati zgradu Policijske uprave u ovom gradu. Policija je ispred zgrade napravila kordon i prosvjednike odbila od ulaza u silovitoj akciji, javljaju srpski mediji.

Prosvjednici traže odgovore na pitanje tko je tukao umirovljenika Iliju Kostića koji je završio s ozbiljnim ozljedama. Odgovore traže od načelnika Gorana Radonjića.

Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kaže kako su policajci koji su odbijali prosvjednike od zgrade PU-a bili vrlo agresivni, što dosad nije bio slučaj. “Doslovno su nas šutali”, rekla je.

Također navodi da prosvjednici žele vidjeti snimke, za koje znaju da postoje, policijskog ispitivanja umirovljenika koji nakon toga ostao bez testisa.

“Tko je tukao Iliju Kostića? Zašto policajci nisu procesuirani? Zato što imamo saznanje da su petorica bila u prostoriji policije kad su osakatili Iliju Kostića”, rekla je Tepić na pitanje novinara N1 što okupljeni ispred PU-a zahtijevaju od Radonjića.

Miljuš optužuje Dačića

Branko Miljuš, na pitanje N1 Srbija kako komentira izjavu Ivice Dačića da nije bilo primjene policijske sile ispred PU-a, kaže da Ivica Dačić laže i štiti kriminalce.

“Nas je policija brutalnom primjenom sile odgurala, udarala nas je cokulama da se ne vidi. I na svu sreću, to nisu snimile sigurnosne kamere koje će Aleksandar Vučić u mraku vidjeti, već su to snimali i neki ljudi, tako da Ivica Dačić laže”, rekao je on i dodao da to nije ništa novo od Dačića.

