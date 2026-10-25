RAKOVO SELO
Dijete poginulo u prometnoj nesreći kod Šibenika
Hina
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25. lis. 2026. 19:38
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Smrtno je stradalo dijete u prometnoj nesreći koja se dogodila na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu u nedjelju poslijepodne, izvijestili su iz Policijske uprave Šibensko-kninske.
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Teška nesreća dogodila se u 17:07, a dijete je preminulo na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda.
Prema prvim informacijama, do prometne nesreće došlo je uslijed naleta osobnog vozila na dijete.
U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi zamjenik županijske državne odvjetnice.
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