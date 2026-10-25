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RAKOVO SELO

Dijete poginulo u prometnoj nesreći kod Šibenika

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Hina
|
25. lis. 2026. 19:38
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policijapuz
PUZ, Ilustracija

Smrtno je stradalo dijete u prometnoj nesreći koja se dogodila na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu u nedjelju poslijepodne, izvijestili su iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

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Teška nesreća dogodila se u 17:07, a dijete je preminulo na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda.

Prema prvim informacijama, do prometne nesreće došlo je uslijed naleta osobnog vozila na dijete.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi zamjenik županijske državne odvjetnice.

Teme
policija prometna nesreća šibenik

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