Dijete poginulo u prometnoj nesreći kod Šibenika

PUZ, Ilustracija

Smrtno je stradalo dijete u prometnoj nesreći koja se dogodila na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu u nedjelju poslijepodne, izvijestili su iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

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Teška nesreća dogodila se u 17:07, a dijete je preminulo na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda.

Prema prvim informacijama, do prometne nesreće došlo je uslijed naleta osobnog vozila na dijete.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi zamjenik županijske državne odvjetnice.