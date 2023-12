Analitičar: Vučić pokušava glumiti Tita i malu Jugoslaviju, ali vrlo bezuspješno

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao prosvjede u Srbiji.

“Sve u Srbiji je zapravo očekivano – od rezultata do reakcije oporbe, pa do sudjelovanja studenata. Povijest studentskog sudjelovanja u prosvjedima u Srbiji je počela s Miloševićem i ne treba zaboraviti da je Milošević pao upravo zbog studenata. Moramo uzeti u obzir da generacija koja je rušila Slobodana Miloševića i ova danas nisu iste. Znamo da mladi nisu inspirirani istim stvarima. Svijest se promijenila, tehnologija se promijenila. Komunikacija je daleko lakša. Svjedoci smo da su se ljudi nekako i umrtvili, no ovo je jedna specifična situacija. Aleksandar Vučić je jako dugo na vlasti, njegova prisutnost je predominantna. Nakon nekog vremena kažu da političare treba mijenjati kao čarape”, rekao je analitičar Denis Avdagić.

Analiza: Zapad Vučiću gleda kroz prste zbog dvije stvari Vučić umanjuje napad na novinara N1: Neki čovjek rekao mu „bu“

On kaže da je Srbija na neki način oteta, a oporba je jako razjedinjena.

“Srbija je pod konstatnoom napetošću. Oporba da bi imala šansu, mora imati vođu. Treba postojati lider oporbe. Mislim da im treba netko tko će doći iz građanske opcije, te da krene odgovarati Aleksandru Vučiću. Jako je puno onih koji sumnjaju da Vučić ima prste i u oporbenom djelovanju. On je zauzdao kompletnu državnu, to na neki način više nije Srbija nego država Aleksandra Vučića. Tako ne funkcioniraju demokratski lideri nego despoti”, kazao je.

Iako kaže: “Ne možemo reći da Srbija nije demokratska država, ali je demokratski proces zarobljen u rukama Aleksandra Vučića. On može ponovno raspisati parlamentarne izbore. On time iscrpljuje oporbu financijski. Ne može se ne priznati da su upravo ovo o čemu pričamo gradili radikali, a onda je to prešlo u novu stranku. Vučić je bio PR-ovac u vladi Slobodana miloševića. To je čovjek koji je izgradio mrežu. To je otimanje izbornog procesa. Mora se priznati da izbori nisu bili ispravni”.

Avdagić kaže da je Vučićeva retorika antizapadna i to treba priznati.

“S jedne strane se čine kao sugovornici Zapada, ali su zapravo jedini sugovornici u Srbiji. Mislim da nije dobro da im se pomaže, mislim da je dobro imati realni odnos prema Vučiću. On ne može biti partner ako on to ne zaslužuje. Ako tjeramo članice EU-a da se prilagode prema Rusiji, a ovo je zemlja kandidatkinja kojoj se popušta, to ne izgleda dobro”, rekao je Avdagić.

On kaže da je vrijeme pokazalo da je Vučić jako vjerodostojan partner za Rusiju.

“On pokušava glumiti Tita i malu Jugoslaviju, ali vrlo bezuspješno. Sve je to jedna velika drama i jedno veliko kazalište. Ako opozicija nije sposobna u ovoj situaciji naći lidera, onda nije spremna na preuzimanje vlasti”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.