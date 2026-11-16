Ilustracija: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Više od 30 migranata nalazilo se u kombiju koji je u ponedjeljak ujutro, bježeći pred policijom, probio rampu na naplatnoj postaji Mokrice na autocesti Zagreb – Macelj, no policija ga je naposljetku zaustavila u okolici Oroslavja.

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Kombi je u ponedjeljak ujutro izazvao pomutnju u Zagorju nakon što je, pokušavajući pobjeći policiji, probio rampu na jednoj od naplatnih postaja autoceste Zagreb – Macelj.

Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Zagorje.com, kombijem je iz smjera Zagreba prema Zagorju upravljao strani državljanin, inače državljanin jedne od članica Europske unije.

U vozilu se nalazio i njegov suputnik, a prema dostupnim informacijama, prevozili su više od 30 migranata koji su se vjerojatno pokušavali domoći slovenske granice, a potom i neke druge europske zemlje.

Vozač bježao policiji

Zagrebačka policija navodno je pratila kombi. Kada je vozač to primijetio, pokušao je pobjeći. Na naplatnoj postaji Mokrice sišao je s autoceste i nastavio voziti prema Oroslavju.

Ipak, zagorska policija uspjela ga je zaustaviti u jednom od prigradskih naselja Oroslavja, gdje su uhićene osobe koje su se nalazile u kombiju.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske zasad nisu iznijeli detalje događaja, no potvrdili su da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

"Policijski službenici PU krapinsko-zagorske u ovim trenucima provode kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, propisanog člankom 326. Kaznenog zakona Republike Hrvatske", kratko su poručili iz policije za Zagorje.com.

Opširnije informacije o ovom događaju očekuju se tijekom dana.