Hoće li Darko Horvat uspjeti iz optužnice izvući SMS-ove koji ga teret za malverzacije s državnim potporama?

Pratimo sudski rasplet postupka protiv bivšeg ministra i njegovih suoptuženih kolega iz Vlade RH.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo je danas zahtjev obrane nekadašnjih ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića, te bivšeg potpredsjednika Vlada Borisa Miloševića da se iz optužnice koja ih tereti za malverzacije s državnim potporama izdvoje nezakoniti dokazi.

Riječ je o Horvatovim porukama koje su pronađene u mobitelu Ane Mandac, njegove nekadašnje pomoćnice, te iskazima svjedoka koji su tijekom istrage ispitivani bez nazočnosti odvjetnika.

Kronologija afere

Riječ je o nastavku afere koja se počela rasplitati još u veljači 2022. kada je Horvat uhićen. USKOK u optužnici tvrdi da je Horvat mimo pravila omogućio ljudima koji su bili bliski njemu i njegovim suradnicima u Vladi, dodijele potpore koje su inače bile namijenjene malim poduzetnicima s područja od posebne državne skrbi. Umjesto prema redoslijedu koji je definiran tijekom natječaja prema novac su, prema optužnici, dobili poduzetnici bliski Horvatu.

On je nakon uhićenja izjavio kako nije ni znao na osnovu kakvih pravila se novac dodjeljuje, no potvrdio je da mu je njegova suradnica donijela popis tvrtki koje trebaju dobiti potpore. Sada, međutim, uvjerava da je postupak protiv njega iniciran nezakonito jer istražitelji nisu smjeli preuzeti iz drugog sudskog spisa njegove poruke.

Ključne poruke ex ministra

Među tim porukama bile su one koje je razmjenjivao s Anom Mandac, koja je pak uhićena nakon što su ju istražitelji povezali s Josipom Pleslić ex Rimac. Svojoj nekadašnjoj pomoćnici Horvat je, kako je navedeno u optužnici, poslao popis s imenima tvrtki za koje je on tražio potpore, te dodao: “I jedan po tvom”. Par sati kasnije pitao ju je jesu li odluke riješene, na što mu je ona odgovorila: “U niskom smo startu. Čekamo odobrenje Ministarstva financija”.

Među novim argumentima kojima pokušavaju proglasiti te poruke nezakonitim dokazima Horvat i njegova odvjetnica Višnja Drenški Lasan priložili su i jednu recentnu odluku Europskog suda za ljudska prava. Odvjetnica Drenški Lasan otkrila je da se radi o presudi protiv Turske u slučaju povezanom s optužbama za terorizam, te načinu na koji su pronađene poruke tretirane tijekom suđenja.

Što je utvrdio Europski sud?

N1 je dobio uvid u tu presudu iz Strasboruga. Riječ je o predmetu u kojem je lokalni profesor kojeg se teretilo za sudjelovanje u pokušaju državnog udara 2016. dokazao da su njegove poruke nezakonito korištene kao dokazi. Obrana, utvrdio je Europski sud za ljudska prava, nije imala jasan uvid na koji su način inkriminirajuće poruke pribavljene, pa je zbog toga zaključeno da mu je povrijeđeno pravo koje štiti Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava, koje kaže – “nema kazne bez zakona”.

Inače, taj isti argument navela je i obrana Gabrijele Žalac u čijoj se optužnici također nalaze poruke koje su pribavljene u postupku protiv Josipe Rimac.

Ne nazire se kraj postupka

U oba slučaja Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da su dokazi zakoniti. Visoki kazneni sud RH prije nekoliko mjeseci zaključio je da ta odluka o zakonitosti dokaza nije bila dostatno obrazložena, odnosno da sud nije dao obrazloženje za svaki pojedini od ukupno 310 dokaza u sudskom spis. Zbog toga je slučaj vraćen Županijskom sudu u Zagrebu, koji je danas donio ponovno istu odluku – svi dokazi su zakoniti.

Sada bi optužno vijeće trebalo iznijeti sve argumente o zakonitosti dokaza, a obrana će, kako je najavila odvjetnica Drenški Lasan, sa svojim tvrdnjama ustrajati u žalbi.

U svakom slučaju, optužnica još uvijek nije potvrđena, odnosno cijeli postupak se dodatno prolongira.

