Kaos na osječkoj obilaznici: Sudarilo se pet automobila, ozlijeđeno 11 ljudi

Prometna nesreća dogodila se na južnoj obilaznici, kod čvora Retfala, kada 26-godišnji vozač, krećući se sjevernom kolničkom trakom, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i gustoći prometa, odnosno koloni vozila ispred sebe. Zbog toga je prednjim dijelom automobila udario u stražnji dio automobila koji se kretao ispred njega, a od siline udara taj je automobil odbačen unaprijed te je udario u stražnji dio sljedećeg automobila, koji je potom udario u još jedno vozilo.