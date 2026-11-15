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oglasila se policija

Kaos na osječkoj obilaznici: Sudarilo se pet automobila, ozlijeđeno 11 ljudi

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Hina
|
15. stu. 2026. 09:48
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policajac, policija,
PU zagrebačka / Ilustracija

U sudaru pet automobila koji se u subotu navečer dogodio na južnoj osječkoj obilaznici lakše je ozlijeđeno 11 osoba, zbog čega je prekršajno prijavljeno dvoje vozača, 26.godišnjaka i 29-godišnjakinje,, izvijestila je u nedjelju osječko-baranjska policija nakon očevida.

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Prometna nesreća dogodila se na južnoj obilaznici, kod čvora Retfala, kada 26-godišnji vozač, krećući se sjevernom kolničkom trakom, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i gustoći prometa, odnosno koloni vozila ispred sebe. Zbog toga je prednjim dijelom automobila udario u stražnji dio automobila koji se kretao ispred njega, a od siline udara taj je automobil odbačen unaprijed te je udario u stražnji dio sljedećeg automobila, koji je potom udario u još jedno vozilo.

Neposredno nakon toga, 29-godišnja vozačica, koja se kretala istim smjerom nije održavala potreban razmak te je prednjim dijelom osobnog udarila u stražnji dio prvog vozila.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđeno 11 osoba - četiri vozača i sedam putnika, a zbog izazivanja prometne nesreće protiv 26-godišnjeg vozača i 29-godišnje vozačice podnesena su izvješća o počinjenim prekršajima, navodi policija.

Teme
crna kronika hrvatska policija prometna nesreća prometna nesreća osijek

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