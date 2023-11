Premijer zbog istrage EPPO-a ponovno ljut na medije: Odakle vama to?!

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak slučaj u kojem Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), prema navodima medija, provjerava zašto je Ministarstvo kulture i medija nakon potresa dalo Geodetskom fakultetu milijune.

Upitan je li isplaćenih 19,1 milijun kuna novac iz državnog proračuna, kako tvrdi ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ili je to europski novac kako tvrdi EPPO, premijer je odgovorio protupitanjem odakle novinarima takve tvrdnje.

”Odakle to vama, gdje su oni rekli da je to europski novac, je li Ured europskog tužitelja dao neku izjavu? Ili je to opet neko plasiranje preko medija? To ne dolazi u obzir da Državno odvjetništvo ili Ured europskog tužitelja tako plasiraju. Točka”, rekao je Plenković tijekom posjeta Istarskoj županiji.

Premijer je dodao da je ministrica sve rekla. ”Je li bilo nepravilnosti na Fakultetu, neka se istražuje, ali dovoditi u pitanje kratak rok u kojem treba popisati štetu je nešto sasvim drugo i tu možemo voditi rasprave i to javno, a ne da tu netko nekome nešto šapče”, dodao je.

Portal Telegram, koji je ranije pisao o navodnom sumnjivom poslu ministrice Nine Obuljen Koržinek i Geodetskog fakulteta, navodi da EPPO ništa nije plasirao nego je u službenom priopćenju, nakon uhićenja profesora Geodetskog fakulteta i s njima povezanih osoba, objavio kako se istražuje i posao snimanja kulturne baštine ugovoren s Ministarstvom kulture.

Telegram tvrdi da je ministrica bez natječaja dala 19,1 milijuna kuna Geodetskom fakultetu za snimanje zgrada nakon potresa. No, prema Telegramu, službena dokumentacija na temelju koje su se obavljale milijunske uplate je manjkava i sporna te sadrži krajnje sumnjive podatke.

Prema Telegramovim izvorima o procjeni takvih radova, pojedine bi se zgrade snimile za višestruko manje iznose od onog koji je Ministarstvo platilo prema sporazumu ministrice i bivšeg dekana Geodezije Almina Đape.

Sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda odredila je u četvrtak jednomjesečni pritvor Đapi i profesoru Geodetskog fakulteta Bošku Pribičeviću zbog subvencijske prijevare na štetu EU fondova.

Mediji: Dio osumnjičenika priznao nedjela

Uz Pribičevićevu partnericu Vesnu Šeketin, kojoj su određene mjere opreza, pritvor je određen za još jednog od ukupno 29 osumnjičenika od kojih je njih 25 pušteno da se brane sa slobode, nakon što su iznijeli obrane, a dio njih i priznao djela za koja ih sumnjiči EPPO.

Ured europskog javnog tužiteljstva sumnjiči Đapu i Pribičevića da su organizirali postupke javne nabave za robe, usluge i radove za četiri projekta ukupne vrijednosti od 5,9 milijuna eura, 85 posto sufinancirana sredstvima Europske unije. Ta četiri projekta, dodaje EPPO, odnosila su se na procjenu rizika od prirodnih katastrofa, studiju o klimatskim promjenama, održivi razvoj morskih ekosustava i snimanje objekata kulturne baštine oštećenih u potresu.

Tužiteljstvo sumnja da su glavni osumnjičenici manipulirali u 28 postupaka nabave kako bi se odabrale određene tvrtke, obrti i odvjetnički uredi čije su odgovorene osobe dio uplaćenog novca vraćali dekanu i profesoru, osobno ili plaćanjem radova na njihovim posjedima.

EPPO dodaje da u nekim slučajevima nisu pružane nikakve usluge, a neke su bile preplaćene ili organizirane tako da ih dobiju točno određene tvrtke, obrti ili odvjetnički uredi. Ostali osumnjičenici su, kako se sumnja, sudjelovali u postupcima nabave na način da su podnosili nevaljane ili skuplje ponude, a sve u cilju da se odaberu oni kojima se pogodovalo.

Uz to, EPPO sumnja da su dekan i profesor europskim novcem nabavili terenska vozila koja nisu korištene za potrebe projekta, već za njihove privatne svrhe. Pritom, izvijestio je ranije portal Telegram, vozila nisu bila označena nužnim oznakama EU financiranja, a pojavile su se tek nakon portalovog otkrića.

Istražitelji sumnjaju da su EU novcem financirali i kupnju motorne brodice koju su iznajmljivali za nautički turizam, ali i da su prikazivali lažne putne troškove i dnevnice za sebe i 11 članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena i to u najmanje 317 navrata.

