Zbogom gužvama u Zagrebu: Tomašević za sljedeću godinu obećava važne promjene u prometu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević bio je gost Dnevnika N1 televizije gdje je s Igorom Bobićem razgovarao o nadolazećim izborima i aktualnostima u gradu Zagrebu, ali i planovima za nadolazeću godinu.

“Ne dajem sam sebi ocjene, one će doći na kraju mandata. U prve dvije godine se ne mogu riješiti svi problemi. U drugoj polovici mandata će većina toga doći u realizaciju i na naplatu. Ovaj smo tjedan imali najveće povećanje kreditnog rejtinga u zadnje dvije i pol godine. To je impresivno, i zato i jesmo u stanju ići u sva ta kapitalna ulaganja. Do kraja ove godine ćemo otvoriti 4 vrtića, u sljedećoj godini njih još 10. Nama je novac od mjere roditelj-odgojitelj potreban za ulaganje u izgradnju dječjh vrtića i zapošljavanje dodatnog kadra. Samo smo ove godine zaposlili dodatnih 450 ljudi u gradskim vrtićima. Želimo da sva djeca u ovom gradu imaju univerzalnu dostupnost vrtićima do kraja našeg mandata”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tomašević navodi da Zagreb ima proračun za sljedeću godinu, 6 puta povećanje kreditnog rejtinga, proračun koji je na 4. razini, te jedan od najtransparentnijih proračuna u Hrvatskoj.

“Sve to radimo u suradnji s pročelnikom ureda za financije. Potpuno je irelevantno tko je pročelnik i je li pročelnik v.d. ili nije. Smanjili smo broj ureda jer smo smanjili broj rukovodećeg kvadra. Brojka se smanjila za oko 200 ljudi, ali nužno je zapošljavati i nove ljude. Sve ono što smo obećali da ćemo raditi, radimo. Grad Zagreb je imao više svojih ministarstava nego Vlada. Rekli smo da ćemo to smanjiti i smanjili smo. Ove ćemo godine povući 5 puta više novca iz EU fondova, oko 150 milijuna više nego 2019. Kad se otvarao rotor grad Zagreb je dobio 30 milijuna eura”, rekao je te je dodao: “Sljedeće godine ćemo imati automatsko upravljanje prometom gdje ćemo na 100 semaforiziranih raskrižja uključiti automatsko upravljanje. Time ćemo znatno povećati protočnost na tim raskrižjima. To je četvrtina raskrižja u gradu Zagrebu i to će koštati oko 10 milijuna eura. Što se tiče prometa, sljedeće ćemo godine izgraditi dvije tramvajske pruge, u Heinzelovoj i Sarajevskoj ulici. Dvadeset godina nije izgrađen ni metar tramvajske pruge. Kupili smo autobuse i tramvaje iz EU fondova i kupit ćemo ih još. Idemo i na produžetak Branimirove kako bi se riješile gužve u Sesvetama”, rekao je.

