OZLIJEĐENA JE U BOLNICI
Užas u Makarskoj: Žena napadnuta nožem, osumnjičeni ozlijedio i sebe
U napadu nožem na području Makarske 24-godišnjak je kasno u srijedu ozlijedio 53-godišnjakinju, a potom i sebe, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u noći na četvrtak.
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U policijskom izvješću stoji da je u srijedu oko 22.50 na području Velikog Brda u Makarskoj 53-godišnakinja ozlijeđena oštrim predmetom, pa prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu.
Potom je pokrenuto kriminalističko istraživanje i potraga za osumnjičenim 24-godišnjim muškarcem.
Oko 00.50 sati policija ga je pronašla u istom gradu. Napadač se prije dolaska policajaca ozlijedio nožem te mu se pruža liječnička pomoć.
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