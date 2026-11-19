Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U napadu nožem na području Makarske 24-godišnjak je kasno u srijedu ozlijedio 53-godišnjakinju, a potom i sebe, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u noći na četvrtak.

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U policijskom izvješću stoji da je u srijedu oko 22.50 na području Velikog Brda u Makarskoj 53-godišnakinja ozlijeđena oštrim predmetom, pa prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu.

Potom je pokrenuto kriminalističko istraživanje i potraga za osumnjičenim 24-godišnjim muškarcem.

Oko 00.50 sati policija ga je pronašla u istom gradu. Napadač se prije dolaska policajaca ozlijedio nožem te mu se pruža liječnička pomoć.