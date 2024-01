Novo dno domaćeg sudstva: Od 1987. dvojica nasljednika na sudovima traže naknadu za oduzete parcele

Podijeli :

Ustavni sud RH utvrdio je sada da im je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku pa ćemo im platiti velike naknade.

Bio je studeni 1987. kada su dvojica nasljednika zemljišta u Novom Vinodolskom zatražila od države i grada Novog Vinodolskog 60 tisuća eura odštete jer su njihovim precima oduzeli vrijedne parcele. Novac još nisu dobili budući da sudski postupak kojeg vode protiv države i grada do danas nije okončan. Dakle, nešto više od 36 godina čekaju rasplet slučaja.

Odluka Ustavnog suda RH

Da je to doista nerazumno dugo sada je potvrdio i Ustavni sud RH. Doduše, ustavni suci uzeli su u obzir nešto kraći period – od studenog 1997. do sada. Naime, od 1987. do 1997. održano je tek jedno sudsko ročište, a tada je postupak vođen dijelom u drugoj državi, a dijelom obuhvaća i ratni period. Kada se sve konačno intenziviralo, povlačenje po sudu sa nastavilo. Tako je dvojici nasljednika na kraju prekršeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.

Inače, oni su od države i grada tražili desetke tisuća eura odštete za parcele koje su im oduzete pa na njima više nisu mogli graditi. Sudovi su ih najprije odbili, naloživši im plaćanje golemih sudskih troškova.

Krajem 2015. zatražili su od Vrhovnog suda RH reviziju tih odbijajućih presuda. Vrhovni sud zahtjev za revizijom prihvaća te u siječnju 2016. vraća postupak na ponovno suđenje.

Što je doista bilo sporno?

Nasljednici su tvrdili da su ih država i grad oštetili oduzimanjem parcela na kojima su imali pravo korištenja, budući da su njihovi preci na njima već uložili u gradnju, a platili su i komunalnu naknadu.

Zatražili su da im se plati 60 tisuća eura u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Općinski građanski sud u Zagrebu te Županijski sud u Zagrebu odbijaju ih uz obrazloženje da ne mogu svoj odštetni zahtjev vezati za stranu valutu.

“Ne postoji pravna osnova na temelju koje bi tužitelji mogli zahtijevati naknadu sporne štete u protuvrijednosti strane valute. Međutim, to ne znači da sud nije ovlašten dosuditi im naknadu štete u kunama u određenoj visini koja ne prelazi protuvrijednost devizne svote od 60 tisuća eura”, naveo je Vrhovni sud.

Kada će suđenje završiti?

Suđenje do sada još nije dovršeno pa je Ustavni sud naredio predsjedniku Općinskog građanskog suda u Zagrebu da ih obavijesti kada presuda bude donijeta.

“U promatranom periodu Vrhovni sud je u dva navrata ukidao pravomoćne presude i vraćao predmet na ponovni postupak.Prvostupanjski sud je nakon što je održao ročište 1. listopada 2001., novo zakazao tek četiri godine kasnije, odnosno 25. studenoga 2004. U razdoblju od 17. veljače 2009. do 20. studenoga 2013. trajao je prekid postupka pred prvostupanjskim sudom zbog smrti prvog tužitelja”, utvrdio je Ustavni sud primjećujući kako ovaj sudski postupak nije posebno složen, a nasljednici nisu ničim pridonijeli njegovom trajanju.

Zato je svaki dobio čak 5.610 eura naknade budući da im je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku.

