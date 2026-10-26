Policija objavila detalje tragedije u Novom Zagrebu: Poginuo 88-godišnji biciklist, Porsche vozio 78-godišnjak

Biciklist tom prilikom nije pri prelasku kolnika obratio pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prešao nakon što se uvjerio da to može učiniti na siguran način niti je prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, gdje biciklistička staza preko kolnika nije označena, zaustavio bicikl i gurao ga kao pješak preko kolnika, dodaje PUZ.