TEŠKA NESREĆA
Policija objavila detalje tragedije u Novom Zagrebu: Poginuo 88-godišnji biciklist, Porsche vozio 78-godišnjak
Policija će prijaviti 78-godišnjaka koji je u nedjelju oko 14,25 sati, u novozagrebačkoj Vatikanskoj ulici, naletio na 88-godišnjeg biciklistu koji je poginuo na mjestu događaja, izvijestili su u ponedjeljak iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).
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U PUZ-u navode da se 78-godišnjak kretao vozilom marke porsche po Vatikanskoj ulici u smjeru zapada te se, sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji, prestrojio u srednju prometnu traku i nastavio vožnju brzinom koja je za 30 do 50 kilometara na sat veća od dopuštene u naseljenom mjestu, gdje je brzina ograničena na 40 kilometara na sat.
Dolaskom do stupa javne rasvjete kod raskrižja s Ulicom svetog Mateja naletio je na bicikl kojim je upravljao 88-godišnjak, a koji se, suprotno zakonskoj odredbi, kretao nogostupom Vatikanske ulice u smjeru juga, na dijelu ceste bez izgrađene biciklističke staze ili trake.
''Vozač bicikla iako je bio dužan, nije se kretao uz desni rub kolnika u smjeru kretanja te se dolaskom do Vatikanske ulice gdje se nalazi obilježeni pješački prijelaz na kojem se prometom pješaka ne upravlja semaforima niti znacima ovlaštene osobe, nastavio kretati u smjeru juga, po obilježenom pješačkom prijelazu preko kolnika Vatikanske ulice'', precizira policija.
Biciklist tom prilikom nije pri prelasku kolnika obratio pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prešao nakon što se uvjerio da to može učiniti na siguran način niti je prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, gdje biciklistička staza preko kolnika nije označena, zaustavio bicikl i gurao ga kao pješak preko kolnika, dodaje PUZ.
Od tog naleta vozač bicikla je zajedno s biciklom odbačen u smjeru zapada te je na mjestu događaja smrtno stradao, ističe policija.
Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog biciklista prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a protiv 78-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku, dodaje policija.
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