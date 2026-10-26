Požar u Pripuzovoj tvrtki kod Rijeke: Pod nadzorom je, ali vatra još nije ugašena

Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL

Požar koji je u ponedjeljak poslijepodne izbio u krugu tvrtke Metis u Kukuljanovu i zahvatio odloženi stroj za recikliranje još nije ugašen, ali je pod nadzorom, a Metis je u većinskom vlasništvu C.I.O.S. Grupe, iza koje stoji Petar Pripuz.

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Požar je izbio oko 14 sati, a na požarištu još traje izdimljavanje. Prema riječima zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke Hinka Mancea, na terenu je osam vatrogasaca koji će ondje ostati dok god bude potrebno.

Mance je pojasnio da je potpuno gašenje otežano jer vatrogasci ne mogu pristupiti žarištu unutar zapaljenog sklopa.

Metis je u većinskom vlasništvu C.I.O.S. Grupe, iza koje stoji poduzetnik Petar Pripuz.