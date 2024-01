Sud nikako da uruči poziv bivšem ministru Tolušiću. Imaju način da ga ipak pozovu na suđenje

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Izbjegava li bivši ministar Tomislav Tolušić pojavljivanje na sudu? To pitanje postavilo nam se nakon što je na oglasnoj ploči Županijskog suda u Zagrebu osvanulo više njegovih sudskih poziva.

Na sudu nam je potvrđeno da ih Tolušić nije primio, pa su istaknuti na oglasnoj ploči.

Oglasna ploča za dostavu poziva

Inače, to je uobičajeni, zakonom predviđeni način dostave sudskih dokumenata onima koji ih odbijaju primiti na kućnom pragu.

Suci taj način nerijetko koriste kako bi spriječili manipulacije, odnosno moguća otezanje suđenja zbog neprimanja sudskih poziva ili ostalih dokumenata. Smatra se da je osoba koju se na sud pozove putem oglasne ploče uredno primila sudski poziv. Uredno primanje sudskog poziva obavezno je za nastavak suđenja.

Zašto Tolušić ne prima pozive za sud?

Budući da su na oglasnoj ploči suda na Zrinjevcu zaredali pozivi za bivšeg ministra u Vladi Andreja Plenkovića zanimalo nas je što se događa.

“Nakon što se posljednji poziv vratio neuručen na iduće ročište zakazano za 14. veljače ove godine pozvali smo ga putem oglasne ploče”, pojasnili su za Telegram na sudu.

Pitali smo i Tolušića zašto ne prima sudske pozive. Poručio nam je kratko kako su za primanje njegovih pismena opunomoćeni njegovi odvjetnici.

Tolušićev odvjetnik: Sve je OK

Odvjetnik Ivan Stanić potvrdio nam je da prima sudske pozive za bivšeg ministra kojem se sudi u nekoliko postupaka. Optužen je zajedno s bivšim kolegom Darkom Horvatom zbog sumnje u nezakonitu dodjelu državnih potpora. Osim toga, europsko tužiteljstvo tereti ga za malverzacije s europskim sredstvima koja je tražio za vinariju.

“Okrivljenik je obavješten o sjednici optužnog vijeća i to putem svojih branitelja. Nije nužno da on osobno primi poziv za sud jer mu mi to javimo kada primimo sudski poziv”, kazao nam je odvjetnik Stanić dodajući kako se ovdje ne radi ni o kakvom opstruiranju sudskog postupka.

Potvrdio nam je kako se sud očito želi osigurati i spriječiti moguće otezanje zbog neuručenih sudskih poziva, pa ih okrivljenima upućuje i putem oglasne ploče.

