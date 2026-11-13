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AUTO SLETIO S CESTE

Teška nesreća kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula, druga u bolnici

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N1 Info
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13. stu. 2026. 18:11
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podrinje
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U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u Podrinju na istoku Hrvatske, jedna osoba je poginula, a druga je ozlijeđena i prevezena u bolnicu u Vinkovcima.

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Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je dojavu o prometnoj nesreći u 15:43. Prema dostupnim informacijama, osobni automobil sletio je s kolnika, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici i druge žurne službe.

Djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu nesreće utvrdili su smrt jedne osobe, dok je druga ozlijeđena osoba prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, prenosi Dnevnik.hr.

Zbog nesreće je promet na toj dionici zatvoren od 16:15. Policija regulira promet i vozače preusmjerava na alternativne pravce.

Slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Teme
nesreća nesreća podrinje podrinje prometna nesreća

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