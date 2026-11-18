Slijedi očevid
Teška prometna nesreća na Krku, poginuo motociklist
N1 Info
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18. stu. 2026. 18:24
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Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u srijedu oko 17 sati na raskrižju na ulazu u grad Krk, izvijestili su iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko- goranske..
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Prema prvim podacima, teška nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste 102 i Ulice Narodnog preporoda, a u njoj je sudjelovao samo vozač motocikla koji je umro na mjestu nesreće.
Slijedi očevid, najavili su iz policije.
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