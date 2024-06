Na uvjetnu slobodu izlazi čovjek koji je ubio legendarnog Josipa Reihl-Kira. Evo zašto ga sud ipak pušta

Podijeli :

Visoki kazneni sud odlučio je na uvjetnu slobodu, deset mjeseci prije isteka kazne od 20 godina zatvora, pustiti Antuna Gudelja, osuđenog zbog ubojstva načelnika osječke policije Josipa Reihl-Kira i dvojice predstavnika lokalne vlasti Milana Kneževića i Gorana Zobundžije, te za pokušaj ubojstva Mirka Tubića u srpnju 1991. godine.

Gudelj je kaznu trebao služiti do ožujka 2025. no Visoki kazneni sud zaključio je kako ipak već sada može izaći na uvjetnu slobodu. Inače, Gudelj je na maksimalnih 20 godina zatvora po tada vrijedećem zakonu osuđen još u prvom postupku 1994., no postupak protiv njega vođen je u odsutnosti. Uhićen je dvije godine kasnije na aerodromu u Frankfurtu i vraćen u Hrvatsku pa je uslijedilo novo suđenje. Taj je postupak završio primjenom Zakona o općem oprostu 1997. godine.

Ponovljena suđenja

Nakon ustavne tužbe Reihl-Kirove udovice predmet je 2001. ponovno vraćen na početak. Gudelj je tada bio u Australiji, za njim je raspisana tjeralica, a australske su ga vlasti izručile Hrvatskoj u ljeto 2007. godine.

Prema presudi Gudelj je u Reihl-Kira i ljude koji su bili s njim u vozilu pucao iz kalašnjikova jer im se kao pregovaračima s pobunjenim Srbima želio osvetiti.

Smatrao je da su pregovarači, Reihl-Kir i pripadnici tadašnje lokalne srpske vlasti bili krivi za situaciju u Tenji u ono vrijeme, kao i ubojstvo članova njegove obitelji. Tijekom procesa je tvrdio da su ubojstva bila nesretni slučaj, jer nije imao namjeru pucati ali je puška opalila jer je vjerojatno prije bila napeta. No, nije znao objasniti zašto je ispucao čak 30 metaka.

Odslužio većinu kazne

Nakon što je odslužio više od dvije trećine kazne Gudelj je, što mu je omogućio i zakon, tražio uvjetni otpust. Državno odvjetništvo se žalilo a Visoki kazneni sud lani je donio odluku da Gudelj još ne može izaći iz zatvora. Sada mu je molba ipak prihvaćena.

Njegov odvjetnik Tomislav Filaković kazao je za N1 kako odluku Visokog kaznenog suda još nisu dobili ni on ni Gudelj iako je donijeta početkom ovog mjeseca. Prije nego što im se odluka uruči Gudelj ne može biti pušten na slobodu.

Nakon što izađe, Gudelj će se morati odmah javiti Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, a dalje će im se javljati jednom mjesečno kao i Probacijskom uredu u Osijeku. Neće smjeti promijeniti ni prebivalište ni boravište.

Pokajao se za zločin

Visoki kazneni sud odbio je žalbu tužiteljstva na odluku Županijskog suda u Varaždinu o puštanju Gudelja na uvjetnu slobodu jer je zaključio da je riječ o čovjeku koji je doista promijenio svoje ponašanje, te se pokajao za ono što je učinio.

Inače, do sada je Gudelj već u više navrata izlazio iz Kaznionice u Lepoglavi – na godišnji odmor i posjete u mjestu sjedišta Kaznionice.

“Tijekom dosadašnjeg izdržavanja kazne zatvora zatvorenik je koristio 13 godišnjih odmora, a od 2018. koristi pogodnost godišnjeg odmora u mjestu prebivališta te je tijekom korištenja navedenih pogodnosti uzornog vladanja i nije dolazio u sukob sa zakonom”, stoji, među ostalim, u odluci Visokog kaznenog suda. Ima podršku obitelji i nakon izlaska iz zatvora moći će, utvrdio je sud, boraviti kod sestre.

