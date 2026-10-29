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SUMNJE NA KORUPCIJU

Zajednička akcija USKOK-a i EPPO-a, uhićenja na dvije lokacije

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N1 Info
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29. lis. 2026. 09:35
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N1

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, objavljeno je u četvrtak ujutro iz USKOK-a.

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Radnje se provode na području Brodsko-posavske županije i Cresa.

Navedeno postupanje uslijedilo je nakon zajedničkih koordiniranih aktivnosti USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, koji provodi hitne dokazne radnje za kaznena djela iz svoje nadležnosti.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju USKOK-a.

Iz MUP-a je javljeno da se dokazne radnje u ovom slučaju provode i na području Zagrebačke županije.

Teme
crna kronika hrvatska uskok

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