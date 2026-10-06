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osumnjičen za krađu

Zagrebačka policija tragala za bjeguncem, on se sam predao

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Hina
|
06. lis. 2026. 14:15
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policija, policijski auto
PU zagrebačka

Muškarac za kojim je zagrebačka policija tragala nakon bijega iz pritvora u utorak se predao policiji, a nad njim se provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Prema policijskim podacima, 24-godišnji bjegunac je pristupio u službene prostorije, svjestan da je za njim u tijeku intenzivna policijska potraga.

Policija ga je ranije sumnjičila za krađu odjevnih predmeta u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Krađa se dogodila kada je 24-godišnjak uzeo odjeću s police i prošao pored blagajne bez plaćanja.

Pri tome ga je uočio i zaustavio 61-godišnji zaštitar te ga je zadržao do dolaska policije koja ga je privela u službene prostorije.

Tijekom boravka u pritvoru 24-godišnjak je uporabom sile potrgao zaštitni dio prozora i pobjegao kroz nastali otvor, kažu u policiji.

Teme
bijeg iz pritvora crna kronika hrvatska policija vijesti iz hrvatske

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