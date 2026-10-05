U Srbiji se 25. listopada održavaju parlamentarni izbori u kojima će sudjelovati 17 proglašenih izbornih lista, od kojih sedam imaju status lista nacionalnih manjina. Od 2000. DSHV je na parlamentarne izbore izlazio u koalicijama, i to uglavnom sa strankama građanske orijentacije, a na prethodnim 2023. sa bošnjačkom Strankom pravde i pomirenja (SPP).