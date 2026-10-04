Bliži se vrijeme izbacivanja plinskih bojlera iz domova. Provjerili smo kakve su alternative i jesu li isplative

Prema platformi Trebam.hr, cijene dizalica topline trenutno su u velikom rasponu od 3.000 do 13.000 eura. Cijena pritom ovisi o vrsti, modelu i kvaliteti. Jeftinije su - od 3.000 do 7.300 eura - dizalica topline zrak/voda koje koriste toplinu u zraku za grijanje. One su manjeg kapaciteta, a pogodne su za grijanje radijatorima i podno grijanje. Nešto skuplje su dizalice topline voda/voda, a najskuplje su - od 8.000 do 13.000 eura - dizalice topline zemlja/voda koje crpe toplinu pohranjenu u tlu.