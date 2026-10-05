Dalija Orešković o SOA-i: "Ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam..."

"Meni nije jasno, prema onome što je dosad poznato iz medija, ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam, ispada da je SOA obavijestila tijela koja bi trebala postupati po nekakvoj prijavi, je li to sad bio Državni inspektorat ili Državno odvjetništvo, a nekako je temeljna ideja da SOA svoje nalaze i zaključke podnosi Vladi i predsjedniku Republike.