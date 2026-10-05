opasni otpad u gospiću
Dalija Orešković o SOA-i: "Ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam..."
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je saborska zastupnica Dalija Orešković. Komentirala je rad Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) nakon što se doznalo da je još 2022. godine imala informacije o opasnom otpadu u Gospiću, dok o tome nisu bili obaviješteni ni Vlada ni predsjednik Republike Zoran Milanović.
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"Meni nije jasno, prema onome što je dosad poznato iz medija, ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam, ispada da je SOA obavijestila tijela koja bi trebala postupati po nekakvoj prijavi, je li to sad bio Državni inspektorat ili Državno odvjetništvo, a nekako je temeljna ideja da SOA svoje nalaze i zaključke podnosi Vladi i predsjedniku Republike.
Ne vidim način na koji se SOA može oprati tvrdnjom da je svoj posao obavila time što je nekakvu dojavu proslijedila nadležnim tijelima, a istodobno je tu informaciju uskratila onima koji bi trebali upravljati državom. To nema logike“, rekla je Dalija Orešković i nastavila:
"Ako ne dobijemo odgovore u obliku konkretnog dokumenta s urudžbenim brojem, iz kojeg će biti vidljivo kada je nešto otpremljeno, a kada zaprimljeno, ako takvi dokumenti uopće postoje, jednostavno ćemo morati zaključiti da je SOA dio tog umreženog lanca“, rekla je Orešković koja je potom prozvala Vladu.
"Što je točno danas sigurno u Hrvatskoj?"
"Vlada treba odgovoriti na pitanje: ako im te informacije nije dala SOA, zašto im ih nije dala? Jesu li uopće poduzeli neke mjere prema SOA-e? Jesu li nekoga pozvali na razgovor i očitali mu jezikovu juhu? Po meni su to nedopustive stvari."
Prisjetila se i HDZ-og slogana s posljednjih parlamentarnih izbora.
"Sjetimo se da je HDZ uoči posljednjih parlamentarnih izbora imao slogan 'Sigurna Hrvatska'. Pa što je točno danas sigurno u Hrvatskoj osim organiziranog kriminala?“
Smatra i da postojeće stanje odgovara HDZ-u.
"HDZ-u ovakvo stanje odgovara, njima odgovara status quo. HDZ je ovakvim zakonodavnim okvirom i ovakvim institucijama namjerno podesio sustav tako da odgovara igračima koji su nam danas kraljevi biznisa s otpadom“, kaže Orešković.
Što sada s otpadom?
"Nema dobrog rješenja. To nije samo Gospić. Gospić je jedno zrno u vreći kukuruza. Zato se Vlada digla na zadnje noge kako bi sve ovo zataškala i uporno promovirala tu jednu strategiju sanacije Gospića. Kakva sanacija? Sanacije nema“, zaključila je Orešković.
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