Plenković žestoko o Mostu: Nastoje zbunjivati javnosti i raditi od toga spektakl

Upitan je li Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću znala još 2022. i je li o tome trebala obavijestiti Vladu, predsjednik HDZ-a je kazao da - ako SOA sazna neku informaciju koja bi mogla biti vezana za nečije protuzakonito djelovanje, onda ona u inicijalnoj fazi o tome obavještava one koje se s tim bave. "To sigurno nisu čelni ljudi države. U tom trenutku oni prije svega obavještavaju one koji su za to nadležni, a to je Državno odvjetništvo", rekao je.