Obraćanje premijera
Plenković žestoko o Mostu: Nastoje zbunjivati javnosti i raditi od toga spektakl
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak da SDP svojim kandidatima za suce Ustavnog suda ne želi izbor sudaca, nego blokadu rada Suda, prokomentiravši i da ih je valjda "stisnuo Goran Selanec kojem istječe šest mjeseci pune plaće" nakon završetka mandata.
"Posebno smo zadovoljni što je gospođa Darijana Filipović pobijedila u izboru za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način hrvatski narod u BiH ima ponovno u Predsjedništvu legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji", rekao je Plenković.
Izrazio je i očekivanje da će nakon općih izbora uslijediti formiranje novih institucija u BiH.
"Želimo intenzivnu suradnju s BiH kao što to činimo i inače", rekao je Plenković, istaknuvši da je trgovinska razmjena Hrvatske i BiH dosegnula četiri milijarde eura te da se provode i planiraju brojni projekti povezivanja dviju zemalja.
Govoreći o rezultatu izbora u BiH, Plenković je rekao da on "prije svega donosi poruku ravnopravnosti". Ocijenio je da bi jačanje HDZ-a BiH i zastupljenost hrvatskog naroda na razini Predsjedništva BiH mogli pridonijeti skladnijoj i funkcionalnijoj dinamici odnosa ključnih političkih stranaka u BiH.
"Nadamo se da će sada na dnevni red doći i pitanje uređenja izbornog zakona, tako da nema više ovih dilema s obzirom na postojeći sustav, gdje je uvijek moguće očekivati neke scenarije s kojima Hrvati nisu bili zadovoljni, a nije bila zadovoljna ni Hrvatska", rekao je.
Komentirao je i cijene goriva: "Vlada nastavlja čuvati građane i gospodarstvo od rasta cijena energenata na globalnoj razini."
Naveo je da su dogovorene aktivnosti za idući tjedan te da će u Saboru biti predstavljeno godišnje izvješće o radu Vlade i da će se raspravljati i o inicijativi oporbe o povjerenju Vladi.
MED-9 u Splitu o migracijama i gospodarskoj suradnji
Plenković je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a najavio i summit MED-9, koji će se 6. i 7. listopada održati u Splitu, u okviru hrvatskog predsjedanja skupinom devet mediteranskih država članica Europske unije.
Na sastanku će se, među ostalim, razgovarati o migracijama, održivosti, zaštiti okoliša i gospodarskoj suradnji, kao i o pripremama za novi ciklus pregovora o višegodišnjem financijskom okviru EU-a.
"Razgovarat ćemo o nekoliko tema, prvo pitanje migracija", rekao je Plenković, istaknuvši pritom sredozemne, zapadnosredozemne i istočnosredozemne migracijske rute.
Dodao je da će se razgovarati i o održivosti, zaštiti okoliša te gospodarskoj suradnji, a summit će biti prilika i za niz bilateralnih sastanaka.
Na summitu će, uz čelnike država članica MED-9, sudjelovati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.
Ustavni suci
Osvrnuo se i na izbor ustavnih sudaca:
"Potvrđuje se ona ocjena o kojoj smo mi itekako upoznali javnost, a to je da u biti ne žele izbor Ustavnog suda. Žele blokadu Ustavnog suda, dovode u pitanje njegovu funkcionalnost i rad", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan o dva kandidata koje je za tu funkciju predložio SDP.
Saborski zastupnici SDP-a Saša Đujić i Tonči Restović izvijestili su u srijedu da će njihovi kandidati za nove suce Ustavnog suda biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković te da s HDZ-om o budućim ustavnim sucima više neće razgovarati na zatvorenim sastancima zbog, kažu, njihovih prijašnjih laži.
Plenković je ustvrdio i da SDP stalno minira institucije. Podsjetio je da je predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je nadležan za proceduru izbora Ustavnih sudaca, HDZ-ov Ivan Malenica više puta pozvao SDP na razgovor. Ali oni očito imaju želju, rekao je Plenković, "samo prodavati maglu onima koji ne vide dobro točno što rade".
"Valjda ih je stisnuo Selanec kojem istječe šest mjeseci pune plaće nakon što mu je prestao mandat ustavnog suca. Ne vidim što bi drugo moglo biti", rekao je.
Istaknuo je i da SDP nema niti blizu dovoljnog broja zastupnika da se izaberu predloženi kandidati za suce Ustavnoga suda jer za to treba dobiti dvotrećinsku većinu tj. 101 zastupnika.
Upitan je li Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću znala još 2022. i je li o tome trebala obavijestiti Vladu, predsjednik HDZ-a je kazao da - ako SOA sazna neku informaciju koja bi mogla biti vezana za nečije protuzakonito djelovanje, onda ona u inicijalnoj fazi o tome obavještava one koje se s tim bave. "To sigurno nisu čelni ljudi države. U tom trenutku oni prije svega obavještavaju one koji su za to nadležni, a to je Državno odvjetništvo", rekao je.
Smatra i da nešto što u jednom trenutku prime kao informaciju "izgleda tada vrlo vjerojatno malo drugačije nego što izgleda sada nekoliko godina nakon toga", rekao je. Drži da populisti poput Mosta oko te teme žele alarmirati i zbunjivati javnost i od toga raditi spektakl.
Saborski zastupnik Zvonimir Troskor (Most) najavio je u ponedjeljak da će njegova stranka tražiti parlamentarni nadzor nad Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA) i smjenu cijelog njezinog vodstva zbog propusta u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
Žalba Ministarstva na rezultate natječaja za stadion Maksimir je očekivana
Upitan za komentar činjenice da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio da su u ministarstvu iskoristili svoju zakonsku ovlast i podnijeli službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice te zatražili poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu, odgovorio je da zna da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja. "To je očekivano", rekao je.
Na pitanje što očekuje od pregovora o kolektivnom ugovoru sa javnim sindikatima, Plenković je rekao da su u njihovom mandatu do sada povećali osnovicu za 52 posto. "Ove godine je dogovoreno povećanje osnovice 1 + 1 + 1 posto. Mi smo sada u fazi zadnjih tih tjedana vezanih uz rebalans. Najavili smo da će razgovori krenuti u drugoj polovici listopada", kazao je.
Predsjednik HDZ-a najavio je da će se izvještajni Sabor HDZ-a održati 28. studenoga u Šibeniku a 27. studenoga će biti pripremni sastanak Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Što je s čelnom osobom SOA-e?
"Imaju čelnu osobu i SOA funkcionira sasvim normalno."
Plenković je naveo da se raspravljaju modeli vezani uz dnevno formiranje cijena goriva.
Govorio je i o izboru ustavnih sudaca: "Prozvao sam SDP zbog blokade izbora ustavnih sudaca. Dogovor je iznevjeren od strane SDP-a. Potvrđuje se ocjena da oni ne žele izbor Ustavnoga suda i žele blokadu Ustavnog suda. Imate nekoga tko stalno minira institucije, a to je SDP. Predsjednik Odbora za Ustav ih je više puta pozvao na razgovore, a oni imaju želju samo prodavati maglu. Valjda ih je stisnuo gospodin Selanec kojem istječe šest mjeseci pune plaće nakon što mu je istekao mandat."
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