OBEĆAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE
Jedno voće pod povećalom znanstvenika: Spoj koji nastaje kad ga pojedete snažno djeluje na srce
Svaki put kada pojedete sočan šipak, bakterije u vašim crijevima mogu proizvesti prirodni metabolit koji se naziva urolitin A.
Ovaj relativno malo poznat spoj privlači sve veću pozornost znanstvenika.
Posljednjih godina istraživači pomno proučavaju urolitin A jer se čini da ima protuupalna, antioksidativna, antitumorska i svojstva koja usporavaju starenje.
Prvi dokazi dobiveni na ljudima čak upućuju na to da urolitin A može pomoći tijelu u uklanjanju ostarjelih ili oštećenih dijelova naših stanica te tako poboljšati njihovo cjelokupno zdravlje.
Sada su istraživači s King's Collegea London (KCL) prvi put pronašli dokaze da urolitin A može aktivirati protein koji ima važnu ulogu u zdravlju srca.
Prema priopćenju KCL-a, u modelima na miševima s ukočenim srcem koje je pokazivalo znakove zatajenja, urolitin A poboljšao je pokazatelje srčane funkcije za čak 80 posto u usporedbi sa životinjama koje nisu primale tretman.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science Advances, a istraživanje je financijski podržala British Heart Foundation, prenosi Science Alert.
"Ovo otvara uzbudljivu mogućnost razvoja novih terapija"
Rezultati su potaknuli nadu znanstvenika da bi urolitin A mogao predstavljati dosad neprepoznatu mogućnost liječenja jednog čestog oblika zatajenja srca.
Riječ je o zatajenju srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom (HFpEF), kardiovaskularnom stanju kod kojeg se srce i dalje normalno steže, ali je previše ukočeno da bi se pravilno opustilo tijekom faze ponovnog punjenja krvlju.
To je stanje vrlo teško liječiti, a urolitin A mogao bi predstavljati jednu od mogućnosti za popunjavanje te praznine.
"Ovo otvara uzbudljivu mogućnost razvoja novih terapija koje bi mogle poboljšati kliničke ishode i kvalitetu života ljudi koji žive s ovim stanjem", rekao je kardiovaskularni znanstvenik Joseph Burgoyne, glavni autor studije.
"Iako nema dovoljno dokaza koji bi upućivali na to da bi ljudi trebali jesti šipak kako bi liječili zatajenje srca, ovi rezultati otvaraju mogućnost da bi prehrambeni pristupi koji potiču proizvodnju urolitina A mogli pomoći u ublažavanju ovog stanja."
Studija se temeljila na istraživanjima provedenima na miševima, ali i na ljudskom srčanom tkivu koje je u laboratoriju proizvedeno iz matičnih stanica.
Kod miševa s ukočenim srcem koje je pokazivalo znakove zatajenja urolitin A smanjio je stvaranje ožiljnog tkiva u srcu i pomogao mu da se pravilno opusti između otkucaja.
Testovi na ljudskom srčanom tkivu
Time je u konačnici smanjen tlak unutar srca, koji inače može dovesti do nakupljanja tekućine i štetnog povećanja srca.
Kako bi provjerili mogu li se ti obećavajući rezultati odnositi i na ljude, Burgoyne i njegovi kolege testirali su urolitin A na ljudskom srčanom tkivu uzgojenom u laboratoriju.
Metabolit je pomogao tom tkivu da se brže steže i opušta, vjerojatno aktivacijom proteina PKGIα.
Taj protein sudjeluje u snižavanju krvnog tlaka i pomaže srcu da se ponovno opusti nakon otkucaja.
"Naši rezultati identificiraju potpuno novu terapijsku metu i pokazuju da urolitin A može aktivirati ovaj mehanizam kako bi poboljšao opuštanje srca i smanjio težinu bolesti", objasnio je Burgoyne.
Laboratorijski testovi pokazali su da je urolitin A povećao aktivnost proteina PKGIα.
Danas je za osobe koje žive sa zatajenjem srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom dostupno vrlo malo mogućnosti liječenja.
Mnoge postojeće terapije zatajenja srca usmjerene su na to da oslabljenom srcu pomognu nastaviti pumpati krv. Međutim, kod osoba s HFpEF-om problem nije u tome.
"Ova vrsta zatajenja srca postaje sve češća"
Kod tog stanja srce nastavlja pravilno pumpati krv, ali se teško opušta između otkucaja.
"Ova vrsta zatajenja srca postaje sve češća kako stanovništvo stari, a stope pretilosti i dijabetesa rastu", objasnio je Burgoyne.
"Unatoč sve većem opterećenju koje predstavlja, mogućnosti liječenja i dalje su ograničene jer je bolest složena i znatno se razlikuje među pacijentima."
Može li urolitin A doista pomoći u liječenju osoba sa zatajenjem srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom morat će se utvrditi randomiziranim kontroliranim kliničkim ispitivanjem koje bi uključivalo velik i raznolik broj sudionika.
Aktualno istraživanje provedeno je samo na mužjacima miševa, iako žene češće pate od HFpEF-a nego muškarci.
Pretklinička istraživanja pokazuju i da postoje razlike među spolovima u načinu na koji srca glodavaca reagiraju na metabolički stres i stres uzrokovan povišenim krvnim tlakom.
Zbog toga zasad nije poznato hoće li se dobiveni rezultati moći primijeniti i na ženke.
"Iako su ovi rezultati obećavajući, koristi su dosad uočene kod životinja i na laboratorijski proizvedenom ljudskom tkivu, pa su potrebna klinička ispitivanja na ljudima kako bi se utvrdilo je li ovaj pristup učinkovit za pacijente", rekao je James Leiper, direktor istraživanja u British Heart Foundationu.
"U međuvremenu, zdrava i uravnotežena prehrana ostaje jedan od najboljih načina brige o zdravlju srca."
"Konzumacija mnogo voća i povrća povezana je s boljim zdravljem srca, ali važno je zapamtiti da nijedna pojedinačna namirnica sama po sebi ne može spriječiti ili liječiti srčane bolesti."
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