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25. listopada

Oporba tvrdi da više od 20.000 birača izvan Srbije neće moći glasati na izborima

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Hina
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05. lis. 2026. 18:23
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The "People's Serbia" coalition, consisting of Miroslav Aleksic's People's Movement of Serbia, Aleksandar Jovanovic's Ecological Uprising and Milos Parandilovic's New Face of Serbia, withdrew its list for the elections
Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Interes Srba u dijaspori za parlamentarne izbore 25. listopada višestruko je veći nego za ranije izbore, no oporba upozorava da će zbog odluke izbornog povjerenstva o broju biračkih mjesta u inozemstvu bez mogućnosti da glasa ostati više od 20.000 građana.

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Povjerenstvo je u nedjelju navečer odredio 93 biračka mjesta u inozemstvu, a na prethodnim parlamentarnim izborima bilo ih je 81. No, oporba smatra da ih zbog velikog interesa za glasanje u dijaspori nije dovoljno.  

Oporbeni član  povjerenstva Vladimir Dragaš rekao je u ponedjeljak da bi, ako na snazi ostane ta odluka, više od 20.000 građana kojima je već odobreno glasanje izvan Srbije moglo ostat bez najdostupnijih birališta.

Prema dostupnim podacima, do subote u 15 sati bilo je odobreno oko 106.000 prijava za glasanje u inozemstvu, a prijedlogom ministarstva vanjskih poslova obuhvaćeno je nešto više od 80.000 birača, što znači da bi najmanje 20.000 ljudi bilo uskraćeno za ostvarivanje biračkog prava.

I državni povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević preporučio je povjerenstvu da se poduzmu sve nužne mjere kako bi državljani Srbije koji žive u inozemstvu ostvarili biračko pravo.

Tijekom proteklih 14 godina, koliko je na vlasti Srpska napredna stranka, dijaspora je glasala od 7 do 20 sati po lokalnom vremenu, a sada se za sve primjenjuje lokalno vrijeme vreme u Srbiji, što znači da će se u Australiji, Kini, Americi, Kanadi i Brazilu glasati noću. U New Yorku bi, primjerice, glasanje počelo u dva sata poslije ponoći.

Dragaš je ocijenio da i takva odluka predstavlja "jasan pokazatelj opstrukcije" glasanja državljana Srbije u inozemstvu.

Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će se na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada voditi tijesna utrka između Srpske napredne stranke, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i Studentske liste koja u dijaspori ima veliku potporu.

Studentska lista je, uz veliku potporu u javnosti, nastala nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi 1. studenog 2024. u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru. 

Prosvjednici za novosadsku tragediju glavnim krivcem vide vlast, optužujući je za netransparentne i koruptivne poslove tijekom rekonstrukcije kolodvora. 

Ni dvije godine nakon te nesreće još nitko od odgovornih i osumnjičenih nije izveden pred sud.

Teme
biračka mjesta glasanje dijaspore izbori u srbiji oporba srbije opstrukcija biračkog prava srbija

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