Alarm za planet: Populacije kralježnjaka pale 73 posto u nešto više od pola stoljeća

Promjena je, kaže, već započela. "Ne svugdje i još ne u potrebnim razmjerima, ali dovoljno da pokaže kako je drukčiji put moguć. Sada je vrijeme da ubrzamo promjene koje su već u tijeku i zajedno izgradimo održiviji, pravedniji i otporniji svijet u skladu s prirodom. Zajedno možemo obnoviti naš planet", poručila je glavna direktorica WWF Internationala.