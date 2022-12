Guterres: Čovječanstvo je postalo “oružje za masovno uništenje” planeta

Podijeli :

MICHAEL TEWELDE / AFP

Čovječanstvo je postalo "oružje za masovno uništenje" i vrijeme je da prekinemo naš "rat s prirodom", poručio je u utorak UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres, pozivajući zemlje na odvažne odluke, na svečanom otvorenju COP15 o bioraznolikosti.

“S našim nezajažljivim apetitom za nekontroliran i nejednak gospodarski rast, čovječanstvo je postalo oružje za masovno uništenje” planeta, upozorio je na početku konferencije u Montrealu na koju gleda kao na “priliku da prekinemo ovu orgiju uništavanja”.

Od dolaska na mjesto UN-ova glavnog tajnika 2017., Guterresu je jedan od prioriteta borba protiv klimatskih promjena. Njegov vatreni govor na početku konferencije COP15 pokazuje da mu je na srcu sudbina biljnog i životinjskog svijeta te ugroženih ekosustava – krize koje su međusobno povezane.

Guterres je govorio nakon kanadskog premijera Justina Trudeaua, čiji je nastup prekinulo udaranje u bubnjeve desetka predstavnika tamošnjih starosjedilaca. “Genocid nad autohtonim narodima = ekocid”, “Želite li sačuvati bioraznolikost, prestanite zaposjedati naše zemlje”, pisalo je na transparentu koji su podigli na nekoliko minuta praćeni pljeskom dijela dvorane, nakon čega su u miru sprovedeni prema izlazu.

COP15 se treba sučeliti s velikim izazovima: milijun vrsta prijeti izumiranje, trećina kopna je ozbiljno narušena, plodno tlo nestaje, a oceani ubrzano propadaju zbog onečišćenja i klimatskih promjena.

Kemikalije, plastika i atmosfersko onečišćenje guše zemlju, vodu i zrak, a zagrijavanje planeta zbog sagorijevanja fosilnog goriva uzrokuje klimatski kaos – s toplinskim valovima, šumskim požarima, sušama i poplavama.

Više od 190 zemalja sudjeluje od 7. do 19. prosinca na konferenciji COP15 o bioraznolikosti ne bi li postigle dogovor o prirodi za iduće desetogodišnje razdoblje. No ishod pregovora o dvadesetak ciljeva koji bi trebali očuvati ekosustave do 2030., još je neizvjestan. “Danas nismo u skladu s prirodom, naprotiv, sviramo mnogo drukčiju melodiju”, a ta je “kakofonija kaosa što se svira na instrumentima za uništenje”, zaključio je UN-ov glavni tajnik.

