Je li se zabrana plastičnih vrećica pokazala dobrom?

U emisiji Klimatska budućnost urednice Tee Blažević gostovao je Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u Ministarsvu gospodarstva i održivog razvoja.

Razgovarali su na temu pretjerane potrošnje za blagdane, kad se troši jednokratna plastika, koja je sve veći problem na globalnoj razini.

Koliko Hrvatski koriste plastiku komentirao je Aljoša Duplić: “Godišnje koristimo 107 kg plastike, to je procjena, a baca se oko 70 kg po stanovniku. Problem je što se kasnije dešava s plastikom koja završava na otpadu. Nažalost, jako puno je otpada koji dolazi od jednokratne plastike i jako puno plastike dolazi od ambalaže. Tu treba tražiti rješenje, tako da se smanji ambalažni otpad, I to na način da se dizajniraju proizvodi koji imaju manje ambalaže, po mogućnosti da ambalaža ne bude od plastičnih materijala. Također, da imamo zatvoren ciklus što dalje s tom ambalažom, da se ona može reciklirati. Tu se traže rješenja i kroz politike i na razini Europe i kod nas.”

Podsjetimo, Hrvatska je prije skoro dvije godine uvela zabranu najtanjih plastičnih vrećica, težine od 15 do 50 mikrona. Blažević je pitala Duplića koliko je taj potez donio dobroga. “S tom mjerom se željelo postići to da izbacimo iz uporabe plastične vrećice, koje se i dalje koriste u higijensku svrhu kada govorimo o hrani. U 90% slučajeva takve vrećice se koriste jednokratno, ideja je bila izbaciti ih, i to smo zaista postigli uspjeh. Međutim, porasla je potrošnja onih debljih vrećica. Ljudi očito nisu naučeni koristiti vrećice koje se mogu višekratno koristiti.” istaknuo je Duplić, i dodao da odgovornost ne možemo samo svaljivati na pojedince, potrošače, jer treba djelovati na svim razinama, horizontalno.

Na pitanje treba li uvesti žešće zabrane, Duplić je rekao: “Treba uvesti reguliranje, i treba ići u educiranje i proizvođača i trgovaca, kao i potrošača.”

