Klimatski prosvjed u Zagrebu: “Zadnji smo po kapacitetima solarne energije”

“Dignimo glas, ne temperaturu!”, slogan je klimatskog prosvjeda koji je u subotu, na Dan planeta Zemlje u Zagrebu organizirala Zelena akcija uz podršku i drugih udruga pozivajući Vladu da donese zeleni i pravedan novi plan za Hrvatsku, a Sabor da proglasi klimatsko izvanredno stanje.

“Potrebna je hitna akcija kako bi se ublažile klimatske promjene i izbjegla potencijalno nepopravljiva šteta za ljude i okoliš. Želimo klimatsku pravdu – želimo je sad. Zemlja je vruća – gori vam kuća”, poručili su klimatski prosvjednici na Strossmayerovom trgu, uz bubnjeve, pjesmu i istaknute transparente.

“Fosilnom plinu je odzvonilo”, poručio je Greenpeace na transparentu, udruga Prijatelji životinja poručila je: “Nema spasa klime bez spasa životinja”, a Extinction Rebellion Zagreb “Vrijeme nam istječe”.

Tomac: Tražimo zeleni plan za Hrvatsku baziran na okolišnim i socio-ekonomskim temama

Predsjednik Zelene akcije Luka Tomac istaknuo je da od Vlade RH i Hrvatskog sabora traže “zeleni plan za Hrvatsku koji nije samo baziran na okolišnim temama nego i na socio-ekonomskim, jer nema zaštite okoliša ako u nju ne integriramo borbu protiv siromaštva, zelena radna mjesta, zdravu ekonomiju, lokalnu, ako ne baziramo proizvodnju hrane i energije na lokalnoj razini”.

Borba s klimatskim promjenama: “Vlada nije transparentna u donošenju politika”

“Tražimo od Vlade RH da u integrirani klimatsko-energetski plan koji je trenutno u reviziji ugradi ambiciozne ciljeve, bazirane na onome što lokalne zajednice, građani i građanke traže, a od Sabora tražimo na simboličnoj razini proglašenje klimatske krize”, rekao je Tomac i dodao da svaki zakon koji se odnosi i na borbu i rješavanje klimatske krize mora imati crvenu oznaku.

Jer, ako nam znanstvena zajednica govori da imamo jedno jedino desetljeće da riješimo ovu krizu, onda je stvarno vrijeme za ozbiljan zaokret u tri razine politika, u energetici, prometu i proizvodnju hrane, istaknuo je.

Potpredsjednica Zelene akcije Marija Mileta rekla je da prosvjedom žele poručiti Vladi da shvati klimatsku krizu ozbiljno zato što, kaže, po sadašnjim politikama, vidimo da to nije slučaj, i to po projektima poput povećanja kapaciteta LNG terminala na Krku, gradnje dodatnih plinovoda, mogućnosti istraživanja nafte i plina na kopnu i na Jadranu do 2050.

Rekla je da su “u Mozambiku, iz kojeg i Hrvatska doprema LNG na Krk, europske tvrtke došle u lokalne zajednice, pod zaštitom vojske, te ljude iselile s njihove zemlje, što je dovelo do nasilnih sukoba”. “Koristeći taj plin Hrvatska direktno potiče nasilje u zemljama poput Mozambika”, dodala je Mileta.

Mileta: Novca ima, ali ne ulaže se gdje treba

“Smatramo da novca ima, ali se ne ulaže tamo gdje bi se trebalo ulagati, kao što je solarna energija. U Hrvatskoj smo zadnji po instaliranim kapacitetima solarne energije, što je sramotno, a imamo ogroman potencijal”, poručila je te se založila i za ulaganje u masovne mjere energetske učinkovitosti jer, kako je rekla, ako imamo učinkovitije zgrade potrebno nam je puno manje energije.

“Imamo još 20-ak godina da jedemo ribu, naša djeca je neće imati u Jadranu”

“Klimatska kriza je sada i ovdje i razorna je za naše živote i za planet. Već sada zbog posljedica klimatske krize brojimo na milijune klimatskih izbjeglica diljem svijeta. Prema podacima UN-a predviđa se da će do 2050. taj broj iznositi čak milijardu i dvjesto milijuna ljudi”, istaknula je Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.

Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske istaknuo je da brojna istraživanja pokazuju da su mladima pitanja klime i zaštite okoliša sve bitnija, međutim, donositelji odluka ih ne slušaju. “Mi smo došli poručiti da mladi ne žele čekati i da žele radikalnu promjenu odmah, sada”, dodao je.

Prosvjed udruge Zelene akcije podržali su: Greenpeace u Hrvatskoj, Institut za političku ekologiju, fAKTIV, Živi Atelje DK (kolektiv Žene ženama), Udruga “Sindikat biciklista”, Inicijativa Zeleni Filozofski, Centar za mirovne studije, Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Extinction Rebellion Zagreb, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mreža antifašistkinja Zagreb, Fridays For Future Croatia, Mreža Mladih Hrvatske, Are You Syrious?, Operacija Grad, inicijativa “U dobroj vjeri” i “Prijatelji životinja”. Glazbenim nastupima prosvjed su podržali Elemental, ABOP i Zbor Domaćigosti.

